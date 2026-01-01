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فصائل غزة لرفض جزئي لتعديلات ملادينوف

الإثنين 29 يونيو 2026 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل غزة لرفض جزئي لتعديلات ملادينوف



غزة / سما /
كشفت مصادر قيادية في «حماس» من خارج قطاع غزة، وأخرى داخله، لـ«الشرق الأوسط»، أن الوفد الذي سيتوجه إلى القاهرة خلال أيام سيحمل «تعديلات واضحة» في رده على ورقة مبعوث «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف بشأن وقف النار في غزة.
 
واوضحت المصادر أن الرد سيتضمن رفضاً جزئياً، والتأكيد أنها «سلبية ومرفوضة لكن ليس بالكامل».

وقالت المصادر الفصائلية إنها باتت أقل تفاؤلاً بشان إحراز تفاهم حول اتفاق وقف النار في غزة.

وحمّلت المصادر من «حماس» والفصائل الفلسطينية التعديلات التي أجراها ملادينوف، إلى جانب رد إسرائيل الذي وُصف بـ«السلبي»، المسؤولية عن «العودة إلى المربع الأول».

وقال مصدر قيادي من «حماس» خارج غزة: «لا يمكن تمرير تعديلات ملادينوف كما قدمها». وحسب مصادر مشاركة في المفاوضات فإن الوسطاء أيضاً لم ترق لهم تعديلات ملادينوف.

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