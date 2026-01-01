نتنياهو وكاتس : تدمير نفق بطول 200 متر وإبلاغ واشنطن

القدس المحتلة / سما /

قال بيان مشترك صدر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه، يسرائيل كاتس، قبيل انتصاف ليل الأحد، إن جيش الاحتلال، "دمّر بنية تحتية، تحت الأرض، تابعة لحزب الله في منطقة قرية مجدل زون، جنوبي لبنان".

وذكر أن النفق، "الذي يزيد طوله عن 200 متر، وعمقه يزيد عن 25 مترا، يحتوي على مئات الأسلحة، وعدة منصات إطلاق، مصمَّمة لضرب أراضي إسرائيل ومواطنيها".

وأضاف نتنياهو وكاتس، أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة وممثلها في لبنان مسبقا، بتدمير البنية التحتية".

وشدّدا على أن عناصر "الجيش الإسرائيلي سيبقون في ’المنطقة الأمنية’ جنوبي لبنان، وسيواصلون تدمير البنية التحتية، وإزالة التهديدات على البلدات الشمالية، والحفاظ على أمن الإسرائيليين".