أفغانستان: عشرات القتلى والجرحى جراء ضربات باكستانية

رام الله/سما/

يأتأدت الغارات الباكستانية في شرق أفغانستان إلى مقتل أو إصابة العشرات من المدنيين، وفق ما أفاد المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح مجاهد الإثنين.

وذكرت وكالة أسوشيتد ​برس ‌نقلا عن مسؤولين أن قوات الأمن الباكستانية ​نفذت ​عملية برية بناء على ⁠معلومات مخابراتية على ​الحدود الباكستانية الأفغانية ​أعقبتها "ضربات محددة الهدف" على مخابئ مسلحين، مما تسبب ​في مقتل ​29 مسلحا.

وقال مجاهد في بيان على منصة اكس، إن الغارات الجوية استهدفت ولايات باكتيكا وباكتيا وكونار، منددا بالضربات العسكرية الباكستانية التي وصفها بأنها "عمل عدواني جبان".

وأعلنت باكستان، صباح الإثنين، أنها شنت ضربات جوية ليلا على شرق أفغانستان استهدفت مسلحين، في رد على هجمات دامية تعرضت لها.

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار في بيان إنه "تم تدمير ثلاثة أهداف في باكتيا وباكتيكا وكونار بضربات دقيقة"، في إشارة إلى ثلاث ولايات تقع شرق أفغانستان، مضيفا أن الغارات أسفرت عن مقتل 25 مسلحا.

وأشار إلى أن الهجوم تضمن أيضا عمليات برية في المناطق الحدودية استهدفت "جماعة الأحرار" المسلحة والتي يتم ربطها أحيانا بحركة "طالبان باكستان".

وأضاف تارار أن العمليات الباكستانية الليلية جاءت ردا على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر القوات شبه العسكرية في مدينة كراتشي الجنوبية السبت، فضلا عن أعمال العنف الأخيرة في الولايات الحدودية.

من جهته، قال المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيخ الله مجاهد، الاثنين، إن الغارات الباكستانية في شرق أفغانستان اسفرت عن مقتل أو إصابة العشرات من المدنيين.

وندد مجاهد في بيان على منصة اكس بالضربات العسكرية الباكستانية التي وصفها بأنها "عمل عدواني جبان".

وكانت باكستان قد شنت سلسلة من الغارات الجوية على أفغانستان في الأشهر الأخيرة، أحدثها في وقت سابق من هذا الشهر.

وتتهم إسلام أباد حكومة طالبان بإيواء مسلحين يقفون وراء تصاعد الهجمات، ولا سيما حركة "طالبان باكستان" التي تشن تمردا عنيفا ضد باكستان منذ سنوات.

في المقابل، تنفي كابول استخدام الأراضي الأفغانية لإيواء مسلحين، وتؤكد أن الغارات الباكستانية السابقة أدت إلى مقتل مدنيين.

ولا تزال الحدود بين البلدين الجارين مغلقة إلى حد كبير منذ تصاعد أعمال العنف في تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى تجميد التبادلات التجارية الثنائية.