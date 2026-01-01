مقتل شاب بجريمة اطلاق نار في يافة الناصرة

القدس المحتلة / سما /

قُتل الشاب عدنان ريحاني في الثلاثينيات من عمره، صباح اليوم الإثنين، إثر تعرضه إلى جريمة إطلاق نار في بلدة يافة الناصرة.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء بأنها وصلت إلى المكان وعثرت على المصاب دون علامات حياة، قبل أن تعلن وفاته في موقع الجريمة، حيث تعرض إلى إطلاق نار خلال مكوثه في مركبته.

من جانبها، أعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في حادثة إطلاق النار التي وقعت في بلدة يافة الناصرة وأسفرت عن مقتل شخص.

وأوضحت، في بيان، أن قواتها وصلت إلى موقع الجريمة وشرعت في تنفيذ عمليات تمشيط بحثا عن المشتبه بهم، إلى جانب مباشرة التحقيق في ملابسات الحادث.

وأضافت الشرطة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف تفاصيل الجريمة، دون الإعلان عن تنفيذ أي اعتقالات حتى الآن، فيما رجحت أن تكون الخلفية جنائية.

5 قتلى في جرائم متفرقة خلال 24 ساعة

شهدت البلدات العربية موجة جديدة من جرائم العنف خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص في حوادث إطلاق نار وتفجير مركبات وقعت في عدة مناطق.

وقتل شخصان في جريمة إطلاق نار بمدينة قلنسوة، فيما لقي رجل مصرعه وأصيب طفله بجروح إثر انفجار مركبة في مدينة يافا.

كما قتل شاب من يافا بانفجار سيارة مفخخة في مدينة حولون، بينما أسفر إطلاق نار في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي عن مقتل شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة.

ارتفاع ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 136 منذ بداية العام

بمقتل الشاب في يافة الناصرة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 136 قتيلا وقتيلة، في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة، وسط اتهامات للحكومة الإسرائيلية والشرطة بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الظاهرة.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا سقطوا جراء حوادث إطلاق نار، بينما تتواصل الانتقادات لأداء الشرطة بسبب فشلها في الحد من نشاط منظمات الجريمة، وعدم التوصل إلى مرتكبي العديد من الجرائم وتقديمهم للمحاكمة، الأمر الذي يعمق الشعور بانعدام الأمن ويؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا عاما بعد عام.