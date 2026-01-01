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الاحتلال يواصل خروقاته: شهداء وإطلاق نار بالبريج وبيت لاهيا ونسف منازل بخان يونس

الإثنين 29 يونيو 2026 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل خروقاته: شهداء وإطلاق نار بالبريج وبيت لاهيا ونسف منازل بخان يونس



القدس المحتلة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 263 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد خمسة من المواطنين، وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهدت الطفلة الين الفرا 13 عاما على اثر إصابتها بشظية قذيفة مدفعية في الرأس قرب دوار بني سهيلا في خانيونس بعد وقت قصير من استشهاد القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي طلال جابر محمد عبد العال (45 عامًا) جراء القصف الإسرائيلي على مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد مواطنان في قصف اسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة وائل لبد وعماد الرضيع.

وتشهد بيت لاهيا عمليات إطلاق نار متواصلة مع تقدم الدبابات ما اسفر عن اصابة خمسة مواطنين بالرصاص وشظايا القصف المدفعي خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية آخرهم طفلة فجر اليوم في منطقة السلاطين شمال غرب المدينة.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي لشمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة مع تقدم الدبابات بجحر الديك شمال شرق المخيم.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاث عمليات نسف شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

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