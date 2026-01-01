الطقس: أجواء حارة وتحذيرات من أشعة الشمس

رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الإثنين، شديد الحرارة في معظم المناطق، مع ارتفاع إضافي على درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة.

وتسود أجواء حارة نهارا في المناطق الجبلية والمرتفعات، بينما تكون الأجواء أشد حرارة في المناطق السهلية والساحلية. كما ترتفع درجات الحرارة إلى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الجو منعشا في المناطق الجبلية، في حين يبقى لطيفا مع حرارة مرتفعة نسبيا في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الثلاثاء، فيتوقع أن يستمر تأثير الأجواء شديدة الحرارة على معظم المناطق، دون أن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.

وتسود أجواء حارة نهارا في مختلف المناطق، بما في ذلك الجبال والمرتفعات، بينما تكون الأجواء أشد حرارة في المناطق السهلية والساحلية، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الجو منعشا في المناطق الجبلية، في حين يكون لطيفا في المناطق السهلية والساحلية، مع استمرار الأجواء الصيفية المستقرة.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من السنة.

وتسود أجواء صيفية اعتيادية، حيث يكون الطقس معتدلا نسبيا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، بينما يبقى حارا في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الجو منعشا في المناطق الجبلية، في حين يسود طقس لطيف في المناطق السهلية والساحلية، مع استمرار الأجواء الصيفية المستقرة.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يتوقع أن تبقى درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من السنة، دون تغير يذكر.

وتسود أجواء صيفية مستقرة، حيث يكون الطقس حارا نسبيا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، بينما يكون حارا في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الجو منعشا في المناطق الجبلية، في حين يسود طقس لطيف في المناطق السهلية والساحلية، مع استمرار الأجواء الصيفية المعتادة.

وفي يوم الجمعة، فيتوقع أن تبقى درجات الحرارة ضمن معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من السنة، دون أن يطرأ عليها تغير يذكر.

وتسود أجواء صيفية اعتيادية، حيث يكون الطقس حارا نسبيا خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية، بينما يكون حارا في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الجو منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، كما يسود طقس لطيف في المناطق السهلية والساحلية، لتستمر الأجواء الصيفية المستقرة.

أما يوم السبت، فيتوقع ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى ضمن معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من السنة أو أعلى بقليل.

وتسود أجواء صيفية مستقرة، حيث يكون الطقس حارا نسبيا خلال ساعات الظهيرة، خاصة في المناطق الجبلية، بينما يكون حارا في المناطق السهلية والساحلية، مع استمرار درجات الحرارة عند مستوياتها دون تغير يذكر.

وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الجو منعشا ولطيفا في المناطق الجبلية، كما يسود طقس لطيف في المناطق السهلية والساحلية، لتبقى الأجواء مريحة خلال ساعات الليل.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 عصرا، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.