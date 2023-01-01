قطر تعلن مقتل مواطن وإصابة آخر بجراح جراء عمليات جراء عمليات عسكرية في الخليج ..

الدوحة/سما/

أعلنت وزارة الداخلية القطرية يوم الأحد، وفاة مواطن قطري وإصابة مقيم من جنسية عربية بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة، وذلك بعد العثور على واسطة بحرية تأخرت عن موعد عودتها المحدد.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود رصدت، ضمن إجراءات التدقيق والمتابعة الروتينية للوسائط البحرية، تأخر إحدى الوسائط البحرية وعلى متنها شخصان عن موعد عودتها المحدد، مشيرة إلى أن الدوريات البحرية باشرت عمليات البحث عنها منذ مساء السبت.

وأضافت الوزارة أن فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود عثر على الوسيطة البحرية في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وأوضحت أن عمليات البحث أكدت وفاة مواطن قطري "جراء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة"، فيما أصيب مقيم من جنسية عربية، وجرى نقله لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن حالته الصحية مستقرة.

وأكدت الداخلية القطرية مواصلة استكمال الإجراءات والتحقيقات في الحادث وفق الأطر القانونية المعتمدة.