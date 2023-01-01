غزة : 10 آلاف طفل بين نحو 100 ألف حالة سوء تغذية حاد في غزة

غزة/سما/

حذرت رئيسة قسم التغذية العلاجية في مجمع ناصر الطبي بخانيونس، إسراء النجار، من أن سوء التغذية بات يشكل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة على الأطفال والرضّع في قطاع غزة، لما له من آثار مباشرة على حياتهم ونموهم الجسدي والعقلي.

وأوضحت النجار في تصريحات صحفية، أن مستودعات مجمع ناصر الطبي تعاني من نفاد تام لحليب الأطفال رقم (1) ورقم (2)، مع توفر كميات شحيحة جدا فقط من الحليب العلاجي المخصص للحالات الحرجة، ما يزيد من صعوبة التعامل مع الحالات المرضية.

وبينت أن هذا النقص الحاد في الحليب والمكملات الغذائية، إلى جانب غياب الفواكه والخضروات عن موائد الأسر، يهدد بشكل مباشر حياة الرضع والأطفال المصابين بسوء التغذية، ويؤدي إلى تدهور صحتهم على المدى القريب والبعيد.

وأضافت أن الأزمة تفاقمت مع اعتماد عدد متزايد من الرضع على الحليب الصناعي والعلاجي بشكل قسري، نتيجة تراجع قدرة الأمهات على الرضاعة الطبيعية، في ظل معاناتهن من الجوع الشديد، وتكرار النزوح، إضافة إلى الضغوط الجسدية والنفسية التي يتعرضن لها.

وفي السياق ذاته، أوضح مدير قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي، أحمد الفرا، أن سوء التغذية لا يزال يشكل تهديدا خطيرا على صحة الأطفال، إلى جانب انتشار واسع للأمراض المعدية والبيئية، محذرا من استمرار تدهور الوضع الصحي في القطاع.

وأشار الفرا إلى أن نحو 50% من الحالات تعاني حاليا من سوء تغذية متوسط، بعد أن كانت نسبة سوء التغذية الشديد قد وصلت سابقا إلى 75% خلال ذروة الأزمة، ما يعكس استمرار خطورة الوضع رغم بعض التحسن النسبي.

كما لفت إلى أن ما بين 60% و70% من الأطفال في غزة يعانون من فقر الدم، إلى جانب نحو 60% من النساء الحوامل، مؤكدا أن هذه المؤشرات ما تزال بعيدة عن الحد الأدنى المقبول صحيا، وتشير إلى أزمة غذائية وصحية عميقة.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة الصادرة في يناير 2026، فقد ارتفع عدد حالات سوء التغذية الحاد في قطاع غزة إلى نحو 100 ألف حالة، في حين حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن استمرار هذه الأوضاع يهدد حياة الأطفال وصحتهم، مشيرة إلى وجود نحو 9300 طفل يعانون من سوء التغذية.

ويعيش نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة أوضاعا إنسانية شديدة الصعوبة، نتيجة استمرار الحصار وتراجع دخول المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تفاقم حالات سوء التغذية والأمراض المرتبطة بها، في ظل عجز المستشفيات عن تلبية الاحتياجات الطبية الأساسية بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات.