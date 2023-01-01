الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 73,054 شهيداً منذ أكتوبر 2023

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الأحد، في تقريرها الإحصائي اليومي، عن الارتفاع التراكمي لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ليبلغ 73,054 شهيداً و173,480 مصاباً.

وفي تفاصيل مستجدات الـ24 ساعة الماضية، أفادت الوزارة بوصول 3 شهداء و43 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة. في حين لا يزال عدد من الضحايا والمفقودين تحت الركام وفي الطرقات، نظراً لتعذر وعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

وعلى صعيد الإحصاءات الخاصة بفترة التهدئة، أوضح التقرير الرسمي لوزارة الصحة أن حصيلة الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفعت لتصل إلى 1,041 شهيداً، بالإضافة إلى تسجيل 3,372 إصابة و786 حالة انتشال لضحايا من تحت الأنقاض.