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توغلات ونسف منازل في مختلف المناطق.. شهيدان واصابات في قصف اسرائيلي شمال قطاع غزة

الأحد 28 يونيو 2026 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
توغلات ونسف منازل في مختلف المناطق.. شهيدان واصابات في قصف اسرائيلي شمال قطاع غزة



غزة/سما/

تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 262 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية والإبادة الجماعية في قطاع غزة؛ والموقعة بوساطة عربية وأمريكية في أكتوبر 2025.

وارتكبت قوات الاحتلال، منذ ساعات فجر اليوم الأحد، 8 انتهاكات جديدة لـ "الهدنة"؛ تخللها عمليات إطلاق نار ونسف منازل سكنية في مدينة غزة وجنوبي القطاع؛ أسفرت عن شهيدين وجرحى.

واستشهد، اليوم الأحد، مواطنان فلسطينيان؛ وهما: وائل لبد وعماد الرضيع، وأصيب مدني آخر، إثر قصف جوي نفذته مسيرة إسرائيلية حربية استهدف منطقة السلاطين غربي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

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