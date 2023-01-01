  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يصف نتنياهو بالمجنون الملعون ..إسرائيل فقدت مكانتها كحليف استثنائي للولايات المتحدة

الأحد 28 يونيو 2026 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يصف نتنياهو بالمجنون الملعون ..إسرائيل فقدت مكانتها كحليف استثنائي للولايات المتحدة



وكالات /سما/

قالت صحيفة "بوليتيكو" إن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر إسرائيل حليفا استثنائيا خارجا عن مبدأ "أمريكا أولا".

وأقر مستشار سياسي إسرائيلي لم تكشف هويته للصحيفة بأن إسرائيل راهنت بسذاجة على أن يعفيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تطبيق مبدأ "أمريكا أولا" عليها، مضيفا: "لكن هذا لم يكن ليستمر، ما كان بمقدورنا أن نظل استثناء من كل القرارات الخارجية الأمريكية طوال أربع سنوات".

وبحسب الصحيفة، كان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس "الوجه الأبرز" لهذا التحول في الموقف تجاه إسرائيل، إذ وجه انتقادات حادة للقيادة الإسرائيلية، داعيا إسرائيل إلى تذكر أن الولايات المتحدة لا تزال "حليفها القوي الوحيد" في العالم.

وأشارت بوليتيكو إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار واشنطن خمس مرات خلال عام 2025، بينما لم يزرها في عام 2026 سوى مرة واحدة في فبراير.

ونقلت عن أحد مصادرها أن أي زيارة جديدة لنتنياهو إلى البيت الأبيض ليست مدرجة حاليا على جدول الأعمال، كما تراجع عدد الاتصالات الهاتفية بين الجانبين، معربا عن اعتقاده بأن "الأسوأ لم يأت بعد".

وكان موقع أكسيوس قد أفاد في 2 يونيو بأن ترامب وجه خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو انتقادات حادة بألفاظ نابية لسياسته في الشرق الأوسط.

ووفقا لمصادر الموقع، وصف ترامب نتنياهو بأنه "مجنون"، وذكره بالدعم الذي سبق أن قدمه له، ولاحقا أكد ترامب بنفسه أنه وصف نتنياهو بأنه "مجنون ملعون".

الأكثر قراءة اليوم

تشمل نزع ملكيات عامة.. حصانة قانونية وصلاحيات واسعة لأعضاء مجلس إدارة غزة

صرخة اسكتلندية تهزّ المونديال: "فلسطين حُرة .. كنتُ ممرضة في غزة ورأيت الإبادة بعينيّ!"

هجوم إيراني يستهدف الكويت والبحرين

الإعلام العبري : إيران تربط الساحة الفلسطينية باتفاق مع الولايات المتحدة

مفهوم “الحزبية المجتمعية” ضرب في نيويورك وأنصار إسرائيل خائفون من “تعميم التجربة”

اسعار العملات والمعادن ..الدولار يواصل الارتفاع

آيزنكوت :نتنياهو يقود إسرائيل نحو انحدار تاريخي غير مسبوق ويواصل الكذب بشأن ما يجري في غزة ولبنان

الأخبار الرئيسية

توغلات ونسف منازل في مختلف المناطق.. شهيدان واصابات في قصف اسرائيلي شمال قطاع غزة

إيران: طوّرنا أسلحة ومسيّرات أكثر تقدماً خلال حرب الأربعين يوماً الماضية

ترامب يهدد بالعودة للخيار العسكري : إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نوويا

IMG_5369

صرخة اسكتلندية تهزّ المونديال: "فلسطين حُرة .. كنتُ ممرضة في غزة ورأيت الإبادة بعينيّ!"

آيزنكوت :نتنياهو يقود إسرائيل نحو انحدار تاريخي غير مسبوق ويواصل الكذب بشأن ما يجري في غزة ولبنان