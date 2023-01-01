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إيران: طوّرنا أسلحة ومسيّرات أكثر تقدماً خلال حرب الأربعين يوماً الماضية

الأحد 28 يونيو 2026 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: طوّرنا أسلحة ومسيّرات أكثر تقدماً خلال حرب الأربعين يوماً الماضية



القدس المحتلة/سما/

أكّد المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، اليوم الأحد، "تطوير معدات أكثر تقدماً خلال حرب الأربعين يوماً". 

وأضاف أكرمي نيا: "استخدمنا مؤخراً طائرات مسيرة جديدة كانت مراحل البحث والتطوير بشأنها قد بدأت سابقاً، وتمكنا من تشغيلها أثناء الحرب". 

كذلك، "استخدم خلال الحرب الأخيرة صواريخ محسنة ذات جودة أعلى على مستوى القوات المسلحة"، بحسب المتحدث الإيراني. 

وكان المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارتشي، قد أكّد أنّ إيران اليوم أقوى بكثير من الأيام الأولى للحرب التي فُرضت عليها، وذلك من الناحية العسكرية والقدرة الدفاعية.

وقال شكارتشي: "كان العدو يطلق شعارات بأن إيران تكبدت خسائر، ولكن نحن ألحقنا بالأميركيين خسائر أكبر بكثير وأوسع نطاقاً"، مضيفاً أن إيران طورت قدراتها حتى في أوقات الحرب وهو ما أثبتته.

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