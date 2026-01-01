ترامب يهدد بالعودة للخيار العسكري : إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نوويا

وكالات /سما/

كرر الرئيس الأميركي "دونالد ترامب"، موقفه تجاه رفض حيازة طهران لسلاح نووي.

وأكد في منشور على منصته تروث سوشيال اليوم الأحد، أن "إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نوويا" في معرض رده على ما وصفها بشائعات وأكاذيب روجت عنه في كتاب " Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump "

وكان ترامب لوح في وقت سابق اليوم بالعودة إلى الخيار العسكري ضد إيران، إثر شن الجيش الأميركي غارات على "10 مناطق إيرانية" مستهدفاً ما قال إنها مواقع عسكرية ورادارات.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على البحرين والكويت، وهدد بـ "وقف كامل" للمباحثات الفنية ومسار التفاوض مع الولايات المتحدة.

أتى ذلك، بعدما أشارت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان إلى أن "الضربات جاءت ردا على هجوم للقوات الإيرانية بطائرة مسيرة على الناقلة كيكو التي ترفع علم بنما خلال مرورها بالقرب من مضيق هرمز محملة بأكثر من مليوني برميل من النفط الخام".