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اصابة شاب واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس

الأحد 28 يونيو 2026 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة شاب واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس



القدس المحتلة/سما/

أصيب شاب، فجر اليوم الأحد، بالرصاص الحي في القدم، واعتقل مواطنين اثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس.

وأفادت محافظة القدس، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم، خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما اعتقلت مواطنين اثنين، أحدهما الشاب أيمن الجمزاوي.

ولفتت المحافظة إلى أن قوات الاحتلال أجرت تحقيقاً ميدانياً مع عدد من الشبان عقب احتجازهم، بالتزامن مع اقتحام عدة منازل والعبث بمحتوياتها وتكسيرها، في إطار حملة دهم وتفتيش واسعة شهدها المخيم.

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