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الامم المتحدة: الحرب على غزة أصابت عشرات الآلاف بإعاقات سمعية

الأحد 28 يونيو 2026 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الامم المتحدة: الحرب على غزة أصابت عشرات الآلاف بإعاقات سمعية



غزة/سما/

كشفت منظمة الأمم المتحدة ، عن إصابة عشرات الآلاف في قطاع غزة بأضرار سمعية نتيجة الانفجارات المتكررة، الناتجة عن غارات الاحتلال الإسرائيلي داخل القطاع منذ تشرين الأول 2023.
وأوضحت الأمم المتحدة، في تقرير بمناسبة اليوم الدولي للإعاقة السمعية والبصرية، والذي يصادف 27 حزيران من كل عام، أن كثيراً من ذوي الإعاقة في غزة فقدوا أجهزتهم المساعدة، بما في ذلك الكراسي المتحركة والسماعات الطبية.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن الحرب على غزة ضاعفت هشاشة هذه الفئة، مشيرة إلى أن هناك أشخاصاً لا يسمعون أوامر الإخلاء، أو لا يستطيعون رؤية الطريق، أو لا يقدرون على الحركة دون مساعدة، ما يجعلهم يواجهون خطراً مضاعفاً في بيئة تتغير فيها مناطق الخطر والنزوح بسرعة.
وأضافت، إن معظم سكان قطاع غزة لا يزالون يواجهون انعدام الأمن والنزوح المطول والمتجدد، مع محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن مواقع النزوح المكتظة والمباني المتضررة والملاجئ المؤقتة تفتقر إلى شروط كافية للمياه والصرف الصحي والحماية، وهي ظروف تجعل حياة ذوي الإعاقة أكثر تعقيداً وخطورة.

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