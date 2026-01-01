كرواتيا وغانا ترافقان إنكلترا المتصدرة إلى الدور المونديالي الثاني

وكالات /سما/

أنقذ جود بلينغهام منتخب إنكلترا من مباراة ​صعبة جرت ​تحت المطر في نيوجيرزي، في ساعات مبكرة من اليوم (الأحد)، إذ سجل هدفاً وقدم ⁠تمريرة حاسمة لهاري كين، ليتغلب فريق توماس توخيل (2-صفر)، ليتأهل لدور 32 بكأس العالم لكرة القدم في صدارة المجموعة 12، بينما تأهلت كرواتيا في المركز الثاني بفوزها (2-1) على غانا.

وأنهت إنكلترا المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام كرواتيا، ⁠فيما تقدمت غانا إلى الدور الثاني برصيد أربع نقاط ضمن أفضل ثمانية منتخبات ‌من أصحاب المركز الثالث، وخسرت بنما جميع مبارياتها الثلاث واحتلت المركز الأخير.

وفي الدور المقبل، ستواجه إنكلترا أحد أفضل ​ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث.

وبعد شوط أول ⁠باهت وساعة محبطة سيطرت فيها إنجلترا على الكرة دون أن تتمكن من اختراق دفاع بنما، نجح بلينجهام أخيرا في هز الشباك في الدقيقة 62.

نفذ بوكايو ساكا ركلة ركنية من اليسار ⁠سقطت في منطقة الجزاء المزدحمة، حيث تمكن بلينجهام من إيجاد مساحة كافية لتسديد الكرة بقدمه اليسرى في الشباك رغم تعرضه لتدخل من ‌أحد المدافعين.

وبعد خمس دقائق، تولى بلينجهام زمام المبادرة مرة أخرى من الجانب الأيسر وأرسل تمريرة عرضية إلى كين، الذي ارتقى عاليا ليحولها برأسه إلى الشباك.

وكان هذا الهدف هو 11 الذي يسجله كين مع منتخب إنكلترا في كأس العالم، ليتجاوز بذلك رقم جاري لينيكر البالغ 10 أهداف ويصبح بذلك الهداف التاريخي لإنجلترا في كأس العالم.

وقال كين لمحطة (آي.تي.في) التلفزيونية "أداء قوي آخر، أمام فريق يضم لاعبين سريعين وواسعي الحيلة.

"سنحت لهم بعض الفرص ​القليلة، لكننا سيطرنا على المباراة بشكل جيد بشكل عام. ربما لم ​نكن بالدقة اللازمة في الثلث الأخير من الملعب في الشوط الأول، لكننا تحسنا في الشوط الثاني. كنت أتمنى أن ننهي المباراة بسهولة أكبر قليلا.

"بشكل عام، كان مجرد فوز جيد. رقم قياسي آخر نفخر بتحقيقه، فلنأمل ألا يكون الأخير".

وحصل ماركوس راشفورد على أول فرصة واضحة لإنكلترا في الدقيقة السابعة، عندما سدد كرة منخفضة من حافة منطقة الجزاء تصدى لها أورلاندو موسكيرا ببراعة.

وجاءت معظم محاولات إنجلترا المبكرة عبر راشفورد وبلينجهام على الجانب الأيسر، لكن بنما ظلت ​تشكل خطورة في الهجمات المرتدة، واضطر جوردان بيكفورد إلى التصدي ببراعة لتسديدة خوسيه رودريجيز في الدقيقة 26.

ولعب راشفورد ضربة رأس من مسافة قريبة في الدقيقة 37 لكنها مرت بعيدا عن المرمى، واختبر إليوت أندرسون حارس المرمى موسكيرا بتسديدة بعيدة المدى. ثم سدد راشفورد ركلة حرة علت العارضة بقليل.

ولم يجر توخيل أي تغييرات في الشوط الثاني، وتواصلت معاناة إنكلترا. وفشل كين في السيطرة على الكرة من مسافة قريبة في الدقيقة 51 بعد أن كادت ⁠بنما أن تحولها إلى شباكها، قبل أن يتصدى موسكيرا لتسديدة أخرى من كين بعد ست دقائق.

لكن تدخل بلينكهام غير كل شيء، ومنح إنكلترا فوزا اعتمد على المثابرة أكثر منه على الانسيابية، ​لتتأهل في صدارة مجموعتها.

وكان هناك متسع من الوقت في الدقائق الأخيرة لدخول جوردان هندرسون الملعب ليصبح أول لاعب إنجليزي يشارك في أربع نسخ من البطولة.

كرواتيا في المركز الثاني

وتقدمت كرواتيا إلى دور 32 في المركز الثاني، بتغلبها (2-1) على غانا في نفس التوقيت.

وسجل نيكولا فلاسيتش هدف الفوز في الدقيقة 83 من ركلة ركنية نفذها ‌لوكا مودريتش، وذلك بعد 10 دقائق من تسجيل ديريك لوكاسن هدف التعادل من ركلة حرة، في مباراته الدولية الأولى.

وكانت كرواتيا، التي كانت في حاجة لنقطة واحدة لتتقدم إلى الدور الثاني، قد تقدمت ⁠في النتيجة بهدف بيتار سوتشيتش من تسديدة بعيدة المدى في الشوط الأول.

وتلعب كرواتيا في الدور المقبل ثاني المجموعة 11، والذي سيكون على الأرجح البرتغال، يوم الخميس في تورونتو. وقال المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش للصحفيين "لن نشعر بالبهجة الشديدة إزاء هذا الأمر". ولعب مودريتش (40 عاما)، المباراة كاملة لأول مرة في البطولة، وقدم ما يمكن وصفه بأفضل عروضه، ليصبح أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل تمريرة حاسمة. وقال داليتش "كان لوكا رائعا حقا. تماما كما كان طوال مسيرته، كان على هذا النحو الليلة. وأنا سعيد جدا بأن الأمور سارت على هذا النحو الليلة".

أما غانا، التي احتلت المركز الثالث في المجموعة، فقد كانت قد ضمنت تأهلها بالفعل وستلتقي متصدر المجموعة 11، كولومبيا، يوم الجمعة في كانساس سيتي.

وتقدمت كرواتيا في النتيجة عن جدارة عن طريق سوتشيتش في الدقيقة 31 بتسديدة بعيدة المدى.

وتحسن أداء غانا بشكل كبير في الشوط الثاني، لكن هدف لوكاسن في الدقيقة 73 كان محاولتها الأولى على المرمى.

أرسل ‌إرنست نواما ركلة فوق خط ​دفاع كرواتيا، وكان لوكاسن في وضع سليم ليحول الكرة إلى الشباك عند القائم البعيد.

وبناء على طلب القائمين على تقنية حكم الفيديو المساعد، توجه الحكم درو فيشر إلى شاشة المراجعة، وتبين له أن كواسي سيبول، الذي كان متسللا، لم يتدخل في اللعب.

وشارك لوكاسن في المباراة لأن المدرب كارلوس كيروش أراح لاعبيه الثلاثة الحاصلين على بطاقات صفراء. وقال لوكاسن "أعتقد أننا في الشوط الأول سيطرنا على الكرة لكننا لم نستغلها كثيرا. كنا نمررها ببساطة ​دون هدف محدد... أما في الشوط الثاني، فقد ضغطنا هجوميا وحاولنا توصيل الكرات إلى المرمى، وكان أداؤنا أفضل بكثير في الشوط الثاني".

لكن فرحة منتخب غانا لم تدم ​طويلا، إذ لعب مودريتش ركلة ركنية تجاوزت نقطة الجزاء باتجاه القائم البعيد، حيث حصل فلاسيتش على المساحة الكافية لتلقي الكرة بجانب رأسه وتوجيهها برأسه إلى داخل الشباك. قال لوكاسن "كان شعورا رائعا. لكنني أشعر بخيبة أمل بعض الشيء بسبب الخسارة".