كولومبيا تتصدر والبرتغال ثانية وتأهل تاريخي للكونغو الديمقراطية

وكالات /سما/

فرضت كولومبيا التعادل على البرتغال (0-0) وتقدمتها في صدارة المجموعة الحادية عشرة في مونديال 2026 في كرة القدم، فجر اليوم (الأحد) في ميامي ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

وبعد ضمان المنتخبين التأهل سابقاً، رفعت كولومبيا رصيدها إلى7 نقاط، مقابل 5 للبرتغال و4 للكونغو الديموقراطية التي حجزت بطاقة التأهل بفوزها على أوزبكستان 3-1.

وشهدت المباراة ندية كبيرة وصراعا كبيرة على صدارة المجموعة التي تمنح صاحبها مواجهة غانا في دور الـ32 في كانساس، وأخرى محتملة ضد سويسرا في دور الـ16.

في المقابل، يتعيّن على البرتغال، بحال تخطيها كرواتيا القوية في تورونتو، خوض مواجهة محتملة بالغة الصعوبة ضد إسبانيا بطلة أوروبا في دور الـ16.

وحجز منتخب الكونغو الديموقراطية مقعده في دور الـ32 لكأس العالم 2026 في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما قلب تأخره بهدف أمام أوزبكستان إلى فوز 3-1، على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا الأميركية، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الحادية عشرة.

تقدّم المنتخب الأوزبكي بهدف قائده إلدور شومورودوف (10)، لكن المنتخب الكونغولي قلب الطاولة في الشوط الثاني بفضل نجمه يوان ويسا (68 من ركلة جزاء و90+1) والبديل فيستون ماييلي (78).

ورفع منتخب المدرب الفرنسي سيباستيان دوسابر رصيده، بعد تحقيقه أول فوز مونديالي في تاريخه، إلى أربع نقاط في المركز الثالث، مؤمنا صعوده إلى دور الـ32 للمرة الأولى في مشاركته المونديالية الثانية (الأولى في ألمانيا 1974 تحت اسم زائير).

ويخوض "الفهود" اختبارا بالغ الصعوبة في دور الـ32 أمام إنكلترا في أتلانتا الأربعاء المقبل.