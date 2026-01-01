صرخة اسكتلندية تهزّ المونديال: "فلسطين حُرة .. كنتُ ممرضة في غزة ورأيت الإبادة بعينيّ!"

وكالات /سما/



خطفت مشجعة اسكتلندية الأضواء في بطولة كأس العالم 2026، بعدما هتفت "فلسطين حرة" خلال مغادرتها ملعب مباراة اسكتلندا والبرازيل في المونديال، إذ نشر حساب "عين على فلسطين" على موقع "إكس" فيديو المشجعة وهي تدعم فلسطين بالكامل وتكشف ما فعلته في تجربة خاصة داخل غزة خلال الحرب.

وفي التفاصيل التي كشف عنها حساب "عين على فلسطين"، فإن مشجعة اسكتلندية هتفت "فلسطين حرة" خلال خروجها من مدرجات ملعب هارد روك ستاديوم في ميامي الأميركية، وذلك بعد رؤيتها علم إسرائيل مرفوعاً بالقرب من مكان خروج المشجعين، لتردُ بشجاعة على رفع العلم وتدعم فلسطين وتؤكد الحرية للشعب الفلسطيني.

وكشفت عن عملها تطوعياً في غزة خلال الحرب ممرضة، وقالت المشجعة الاسكتلندية في الفيديو: "فلسطين حُرة، فلسطين حُرة، كنتُ ممرضة متطوعة في غزة خلال الحرب، ورأيت ما حصل هناك، إنها إبادة جماعية، فلسطين حُرة".

ويشتهر المشجعون الاسكتلنديون بدعمهم المستمر للقضية الفلسطينية، ويُظهرون الدعم في مدرجات الملاعب باستمرار، وخصوصاً مشجعي نادي سلتيك الاسكتلندي، الذين يرفعون أعلام فلسطين في مدرجات الملاعب دائماً، وخصوصاً في مباريات سلتيك في دوري أبطال أوروبا، والتي بسببها تعرض النادي لغرامات مالية عدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

يُذكر أن منتخب اسكتلندا يواجه خطر الخروج من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، بعد أن احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد ثلاث نقاط، وهو ينتظر حالياً معرفة مصير جميع المنتخبات المنافسة لحصد مقعد مؤهل من المركز الثالث، من أجل تحديد إن كان سيتأهل ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث أو سيخرج باكراً.