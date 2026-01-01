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قتيل ومصاب بحالة خطيرة في جريمة اطلاق نار بالطيبة

الأحد 28 يونيو 2026 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قتيل ومصاب بحالة خطيرة في جريمة اطلاق نار بالطيبة



الناصرة /سما/

قتل الشاب بكر نصيرات (19 عاما) وأصيب آخر بجروح خطيرة، جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي، بأراضي عام الـ48، فجر اليوم الأحد.

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل، منذ بداية العام الجاري إلى 131 قتيلا وقتيلة، في ظل تصاعد مستمرّ بالجرائم المنظمة وأعمال العنف، وسط غياب إجراءات حكومية فعالة، للحدّ من هذه الظاهرة.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا قتلوا بإطلاق النار، بينما تتزايد الانتقادات لأداء الشرطة الإسرائيلية، في ظل استمرار الإخفاق في مكافحة منظمات الجريمة وكشف مرتكبي الجرائم، وهو ما يعمق الشعور بانعدام الأمن الشخصي، ويؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا.

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