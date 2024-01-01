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الجيش الإسرائيلي يعلن “تصفية” عدد من المسلحين جنوبي سوريا

الأحد 28 يونيو 2026 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن “تصفية” عدد من المسلحين جنوبي سوريا



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد قتل “عدد من المسلحين” السبت في جنوب سوريا.
وأفاد الجيش في بيان أن قواته “قامت أمس بتصفية عدد من المسلحين في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا” مؤكدا أنه “سيواصل تنفيذ عمليات في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا وإزالة أي تهديد لمواطني دولة إسرائيل وقواتها”.
ووسعت إسرائيل انتشار قواتها في جنوب سوريا الى جبل الشيخ وأبعد من المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، عقب سقوط حكم بشار الأسد في 2024، وأكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس الخميس أن إسرائيل ستبقى في هذه المنطقة كما في جنوب لبنان وقطاع غزة “لفترة غير محدودة” لإزالة أي تهديد.

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