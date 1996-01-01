نتنياهو : سأشكل “حكومة وطنية موسّعة” حال فوزي بالانتخابات وسأبتعد عن أحزاب اليمين واليسار

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم ، عزمه على تشكيل ائتلاف حكومي موسّع في حال فوزه في الانتخابات المقبلة، نائيا بنفسه عن اليمين المتطرف واليسار على السواء.

وكان نتنياهو البالغ 76 عاما، والذي تولى رئاسة الحكومة مدة أطول من أي رئيس وزراء إسرائيلي آخر، بما يتجاوز 18 عاما بالمجموع منذ العام 1996، أعلن في منتصف حزيران/يونيو أنه يعتزم الترشح في الانتخابات المقررة في موعد أقصاه 27 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال في إحاطة متلفزة “أعتزم تشكيل حكومة وطنية موسعة، لا حكومة يمينية، ولا حكومة يسارية تعتمد على الأحزاب العربية”، ما يعني تحولا كبيرا في استراتيجيته السياسية.

وأضاف “بهذه الطريقة فقط (…) يمكننا التوصل إلى تفاهمات داخلية”، مؤكدا أنه “لا يقاطع أحدا”.

وتابع “بإمكان الجميع الانضمام إلينا، يكفي أن يقبلوا بمبادئنا الأساسية، وهي أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وأننا نحترم الحقوق الفردية”.

ويقود نتنياهو أحد أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، لكنه يواجه وضعا صعبا في استطلاعات الرأي الأخيرة.

وترغب غالبية الإسرائيليين في أن يترك منصبه، خصوصا في ظل الاتفاق الإيراني الأميركي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، والذي لقي انتقادات واسعة في البلاد.

وبحسب استطلاع حديث للجامعة العبرية في القدس، يعتبر أكثر من 92% من الإسرائيليين أن إيران ربحت الحرب.

ولا يزال غضب الرأي العام شديدا كذلك إزاء الإخفاقات الأمنية التي سمحت بهجوم حماس غير المسبوق في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أشعل الحرب في غزة.

كما يهز الائتلاف الحكومي ملف تجنيد اليهود المتشددين دينيا، إذ هدد ممثلون عنهم، وهم حلفاء أساسيون لنتنياهو، مرارا بإسقاط الحكومة إذا لم يُعف ناخبوهم من الخدمة العسكرية.

في المقابل، يطالب الجيش وقسم كبير من السكان بعكس ذلك، في ظل الحروب المتعددة التي خاضتها البلاد وأرهقت قواتها المسلحة.

وقال نتنياهو إن “حكومة وطنية” ستتيح لإسرائيل المضي في طموحاتها الإقليمية من أجل “فعل ما وعدت به (…): تغيير وجه الشرق الأوسط”.

وأكد أنه “بعد إزالة التهديد الوجودي الإيراني”، سيكون قادرا على “التعامل مع آخر ما تبقى من المحور الإيراني وجني ثمار انتصارنا عبر اتفاقات سياسية”.

لكن اقتراحه أثار على الفور موجة اعتراضات داخل معسكره نفسه. فقد اعتبر وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أن تصريحاته “مقلقة جدا”.

وقال بن غفير إن “الحكومة التي يجب أن يشكلها رئيس الوزراء ينبغي أن تكون حكومة يمينية بالكامل”.