الإعلام العبري : إيران تربط الساحة الفلسطينية باتفاق مع الولايات المتحدة

وكالات /سما/

كشف مصدر دبلوماسي مطلع على تفاصيل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، أن الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة طُرح أيضا خلال المفاوضات التي جرت بين الطرفين في سويسرا، بمبادرة من الوفد الإيراني.

في السياق الإقليمي، وبحسب قناة كان الإسرائيلية، تركزت معظم النقاشات على الساحة اللبنانية. إلا أن محاولة إيران إقحام القضية الفلسطينية في النقاش تشير إلى اكتسابها الثقة والطموح، بعد نجاحها في الربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية. وهي الآن تسعى أيضا إلى الربط بالساحة الفلسطينية.

وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالا هاتفيا هذا الأسبوع مع القيادي البارز في حركة حماس باسم نعيم. وأشاد نعيم بطهران للتفاهمات التي تم التوصل إليها مع الأمريكيين ومواقفها الداعمة للفلسطينيين.

من جانبه، أكد عراقجي أن إيران لم تنس الفلسطينيين وأنها تثير مخاوفهم في كل فرصة ممكنة، بما في ذلك في إطار اتصالاتها مع الوسطاء.