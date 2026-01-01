كاس العالم : تأهل الجزائر والنمسا بعد التعادل 3-3

وكالات /سما/

تأهل منتخب الجزائر إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026 بتعادل مثير مع النمسا بنتيجة 3-3 اليوم الأحد في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة العاشرة.

تقدم منتخب النمسا بهدف ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 28 ولكن رفيق بلغالي تعادل للجزائر في الدقيقة 45.

وسجل منتخب النمسا هدفاً عن طريق مارسيل سابيتزر في الدقيقة 55 ولكن رياض محرز سجل الهدف الثاني للجزائر في الدقيقة 60.

ونجح محرز في تسجيل هدف التقدم لمنتخب الجزائر في الدقيقة 90+3 ولكن المنتخب النمساوي تعادل بهدف ساسا كالادزيتش في الدقيقة 90+6

وبهذه النتيجة، رفع منتخب الجزائر بقيادة مدربه فلاديمير بيتكوفيتش رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا.

ويتصدر منتخب الأرجنتين بالعلامة الكاملة بينما يحتل منتخب الأردن المركز الأخير دون نقاط.

وبات منتخب الجزائر ثالث العرب المتأهلين إلى دور الـ32 بعد المغرب ومصر، وضرب موعداً مع منافسه سويسرا في دور الـ32.

ونجح المنتخب الجزائري في حصد الفوز على الأردن بعد خسارته أمام الأرجنتين.