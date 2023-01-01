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خمسة شهداء خلال 24 ساعة ..الاحتلال يوسع المنطقة الصفراء وسط القطاع وغارات على غزة وخان يونس

الأحد 28 يونيو 2026 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خمسة شهداء خلال 24 ساعة ..الاحتلال يوسع المنطقة الصفراء وسط القطاع وغارات على غزة وخان يونس



غزة/ سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 262 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد خمسة من المواطنين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن سامح أبو كميل متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي بشارع الجلاء بمدينة غزة عصر السبت وادّت ايضا الى اصابة 12 مواطنا بجراح.

واستهدفت طائرات الاحتلال خيمة في شارع الجلاء ما ادى لاصابة سكانها وعدد من المارة.

واستشهد ثلاثة مواطنين بينهم شاب وشقيقته واصيب سبعة اخرون بغارة السبت على خان يونس جنوب قطاع غزة.

وحسب مصادر فلسطينية استشهدت الطفلة إسلام حسن موسى 14عاما وشقيقها عبد الله 25 عاما، فيما استشهد المواطن زاهر ابو سالم بعد إصابته بساعات في نفس الغارة.

وفي وقت سابق اعلنت مصادر طبية استشهاد الطفل وليد أبو جزر 10 سنوات متأثرا بجراح أصيب بها في غارة إسرائيلية الثلاثاء على غرب مدينة خانيونس.

وأغارت طائرات الاحتلال علي دير البلح مستهدفة أراضي زراعية دون اصابات.

وجددت المدفعية قصفها لشرق مدينة غزة وشرقي خان يونس.

وأكمل جيش الاحتلال توسيع المنطقة الصفراء شرقي مخيم المغازي وقرية المصدر وسط القطاع ووضع عدد من المكعبات الصفراء.

الاحصائيات
بلغ عدد الشهداء خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ممن وصلوا مشافي الصحة بغزة ثمانية شهداء و 20 مصابا.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1038 إضافة إلى 3329 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 786 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73051 شهيدا و173437 مصابا.

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