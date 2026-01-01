الجيش الايراني : سيطرتنا على مضيق هرمز قد تُخرج أمريكا من المنطقة

طهران/وكالات /

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن الجيش الإيراني، قوله "أن سيطرته على مضيق هرمز يمكن أن تشكل آلية أمنية تؤدي تدريجيا إلى إخراج أمريكا من المنطقة".

كما أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن قناة "إس إن إن" الإيرانية، أن الحرس الثوري الإيراني صرّح بأن "طهران سترد بقوة أكبر على أي انتهاكات أخرى لوقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، استهدافه 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي سالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين.

وشدد على أن "القواعد الأمريكية في المنطقة ستشهد جحيما خلال هذه الأيام، وعمليتنا هي رد حازم على العدوان الأمريكي الذي استهدف 5 مواقع ساحلية جنوبي البلاد".