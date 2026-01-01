الاحتلال يلغي سفر دفعة من مرضى غزة

غزة/سما/

ألغت سلطات الاحتلال الاسرائيلي سفر المرضى المقرر اليوم الأحد، وذلك بسبب عدم الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة .

وأكدت وزارة الصحة أن السبب الرئيسي لتأخر سفر المرضى وعدم تمكنهم من الوصول إلى العلاج هو محدودية الأعداد المسموح لها بالسفر، إلى جانب طول فترة انتظار الموافقات الأمنية التي قد تمتد لأشهر.

وأشارت الوزارة إلى أنها قدمت خلال الأسابيع الأخيرة نحو ٧٠ حالة إنقاذ حياة بشكل عاجل، ولم تحصل سوى خمس حالات فقط على الموافقات الأمنية اللازمة للسفر.

وجددت وزارة الصحة مطالبتها للجهات الدولية والمنظمات الأممية بالتدخل العاجل لزيادة أعداد المرضى المسموح لهم بالسفر، وتقليص فترات الانتظار، وتسريع إجراءات سفر حالات إنقاذ الحياة.