لبيد : اتفاقا لبنان وإيران يتعارضان مع المصالح الاستراتيجية لدولة اسرائيل

القدس المحتلة/سما/

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم السبت، إن الاتفاقين مع لبنان وإيران يتعارضان ويدفعان في اتجاهين استراتيجيين متعاكسين.

وأضاف أنه لا يمكن بناء اتفاق يلزم لبنان بتجفيف مصادر قوة حزب الله وفي الوقت نفسه توقيع اتفاق مع إيران يزيد من قدرتها على تمويل الحزب نفسه.

وأشار إلى أنه كان يفترض بالحكومة الإسرائيلية أن تنبه إلى هذا التناقض، وأن تطالب بإغلاق مصدر التمويل الإيراني.

فيما قالت الرئاسة اللبنانية: إن الرئيس جوزيف عون توجه بالشكر للإدارة الأمريكية والرئيس ترامب على استضافة المفاوضات مع إسرائيل ودعم موقف لبنان.

وأضافت الرئاسة اللبنانية: "أن الرئيس عون شكر الدول الشقيقة والصديقة التي رافقتنا خلال المفاوضات دعما لمواقف لبنان.. واتفاق الإطار أول الطريق لعودة اللبنانيين لأرضهم المحررة كاملة ولبيوتهم المعمرة".

وتابعت الرئاسة اللبنانية: "اتفاق الإطار أول الطريق لعودة اللبنانيين لأرضهم في ظل سيادة الدولة اللبنانية.. وهذا الإنجاز خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة غير منقوصة".

لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية

ووقعت لبنان وإسرائيل مساء أمس الجمعة، على اتفاق إطاري برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: إن الشعب اللبناني يستحق العيش بأمن وسلام.. هذه بداية البداية ولا يزال هناك عمل طويل أمام لبنان وإسرائيل.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي أن إسرائيل ولبنان يتوصلان إلى اتفاق إطاري بعد محادثات في واشنطن.

نتنياهو: اتفاق الإطار يؤكد عدم وجود دور لإيران وحزب الله في لبنان

وزعم نتنياهو مساء أمس الجمعة تحقيق إنجاز كبير لإسرائيل بعد التوصل إلى اتفاق إطاري مع لبنان.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي فإن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني حتى تجريد حزب الله من سلاحه.. وأن اتفاق الإطار ضربة قوية لإيران التي حاولت فرض انسحاب علينا من جنوب لبنان.

وتابع نتنياهو إن اتفاق الإطار يؤكد عدم وجود دور لإيران وحزب الله في لبنان.. وسنسمح بتمكين الجيش اللبناني من بدء السيطرة على منطقتين تجريبيتين بجنوب لبنان.. إحدى المنطقتين التجريبيتين تقع خارج الحزام الأمني والثانية في المنطقة الموسعة التي لا يريدها الجيش.

واختتم رئيس وزراء الاحتلال: "لن نسمح بعودة السكان اللبنانيين أو حزب الله لمنطقة الحزام الأمني الواقعة تحت سيطرتنا".