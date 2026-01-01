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هجوم إيراني يستهدف الكويت والبحرين

الأحد 28 يونيو 2026 06:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم إيراني يستهدف الكويت والبحرين



وكالات/سما/

أعلن الجيش الكويتي، فجر اليوم (الأحد)، التصدي «لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية»، بينما دوت صفارات الإنذار في البحرين في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عن شنها ضربات جوية جديدة ضد إيران.

وأفادت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان على منصة «إكس»: أن «الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية». وفي البحرين، دوت صفارات الإنذار، وفقا لوزارة الداخلية التي حضت السكان على «الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية».

وقالت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، إن القوات البحرية والجوية التابعة لـ«الحرس الثوري» شنت عمليات مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة في الكويت والبحرين رداً على أحدث الضربات الأميركية.

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