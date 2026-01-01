الجيش الأمريكي يشن ضربات على أهداف إيرانية ردا على هجوم إيراني وقع السبت على ناقلة تجارية

وكالات/سما/

أعلن مسؤول أمريكي اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية تشن غارات على أهداف إيرانية في منطقة مضيق هرمز ردا على الهجوم الإيراني الذي وقع صباح اليوم على ناقلة نفط تجارية.

وأفاد التلفزيون الإيراني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بسماع دوي عدة انفجارات في مدينة سيريك الساحلية بمحافظة هرمزگان، المطلة على مضيق هرمز.

وأشار التلفزيون إلى أن عدة مقذوفات أصابت برج اتصالات في محيط قرية طاهروي التابعة لمنطقة سيريك.

ولاحقا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها نفذت ضربات إضافية ضد أهداف متعددة في إيران، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك ردا على هجوم بطائرة مسيرة استهدف ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق هرمز.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان شن ضربات جوية استهدفت مواقع إيرانية، ردا على هجوم بطائرات مسيرة استهدف سفينة شحن كانت تعبر مضيق هرمز.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بشن هجوم بطائرات مسيرة على سفينة شحن، واصفاً إياه بأنه "انتهاك أحمق" لاتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل، أدان الحرس الثوري الإيراني الضربات الأميركية، معتبرا أنها تشكل خرقا للالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، ومهددا بالرد "بقوة وعلى نطاق أوسع" في حال استمرت "أعمال العدوان".

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه منطقة مضيق هرمز توترا متصاعدا، مع استمرار تبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران بشأن أمن الملاحة البحرية، وسط جهود أممية لإجلاء السفن والبحارة العالقين في المنطقة.