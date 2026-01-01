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3 شهــداء و19 إصابة في قصف اسرائيلي لقطاع غزة

السبت 27 يونيو 2026 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 شهــداء و19 إصابة في قصف اسرائيلي لقطاع غزة



غزة/سما/

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات فجر اليوم السبت، 11 خرقا جديدا لاتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة؛ تخللها توغل بري محدود شمال ووسط القطاع ومحاصرة منزل.

ونبهت مصادر محلية إلى استشهاد المواطنة إسلام حسن موسى أبو شمالة، والمواطن عبد الله حسن أبو موسى، وزاهر أبو سالم، وإصابة 7 مدنيين آخرين في قصف من مسيرة إسرائيلية لخيام نازحين في مواصي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأصيب 12 فلسطينيا مساء اليوم، جراء قصف شنّته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف خيمة قرب مفترق ضبيط على شارع الجلاء، غربي مدينة غزة.

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