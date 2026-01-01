  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

920 قتيلا وأكثر من 50 ألف مفقود في زلزالي فنزويلا

السبت 27 يونيو 2026 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
920 قتيلا وأكثر من 50 ألف مفقود في زلزالي فنزويلا



وكالات/سما/

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء وخلفا دمارًا هائلًا إلى 920 قتيلًا، مع تواصل أعمال البحث الجمعة، فيما قدّرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50 ألفًا.

وأعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين، اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، إلى 920 قتيلًا.

وكانت الحصيلة الرسمية السابقة للزلزالين 589 قتيلًا.

وأعلنت الأمم المتحدة، أنه يجري نشر فرق إنقاذ من 17 دولة على الأقل للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين. وكانت واشنطن قد أعلنت، في وقت سابق، وصول فرقة عسكرية أمريكية أولى إلى كراكاس، بقيادة جنرال من مشاة البحرية.

وشهدت فنزويلا سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، قُدرت الأولى منهما، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، بقوة 7.2 درجات، والثانية بقوة 7.5 درجات، وتبعتهما 30 هزة ارتدادية أخرى.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي البلاد.

الأكثر قراءة اليوم

الحرس الثوري يعلن استهداف مواقع تمركز للجيش الأميركي بالمنطقة

جيروزاليم بوست : نتائج انتخابات نيويورك التمهيدية تنذر بتراجع دعم إسرائيل

قاسم: أي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر وعلى إسرائيل أن ترحل دون شرط و”مذكرة تفاهم” إعلان هزيمة لواشنطن وتل أبيب

ثلاثة شهداء ومصابون بقصف اسرائيلي لمركبة بمخيم المغازي وسط قطاع غزة

طائرات أمريكية تشن غارات على أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز

نتنياهو: الاتفاق ضربة لإيران واسرائيل ستبقى في جنوب لبنان

بأول اتصال منذ الحرب.. الإمارات وإيران تبحثان التطورات الإقليمية

الأخبار الرئيسية

تفاصيل الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان : 14 بندا لتحقيق السلام والاعتراف وانهاء حالة الحرب

فانس يهدد إيران بعد ضربة أميركية: "العنف سيُقابل بالعنف"

غرة: استشهاد طفل وتوغلات لآليات اسرائيلية شرق المنطقة الوسطى وجباليا

الحرس الثوري يعلن استهداف مواقع تمركز للجيش الأميركي بالمنطقة

ليبرمان: الاتفاق بين إسرائيل ولبنان لن يمنع اندلاع مواجهة جديدة وعودة القتال مع “حزب الله” مسألة وقت بسبب تعاظم قوته