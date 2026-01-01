920 قتيلا وأكثر من 50 ألف مفقود في زلزالي فنزويلا

وكالات/سما/

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء وخلفا دمارًا هائلًا إلى 920 قتيلًا، مع تواصل أعمال البحث الجمعة، فيما قدّرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50 ألفًا.

وأعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين، اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، إلى 920 قتيلًا.

وكانت الحصيلة الرسمية السابقة للزلزالين 589 قتيلًا.

وأعلنت الأمم المتحدة، أنه يجري نشر فرق إنقاذ من 17 دولة على الأقل للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين. وكانت واشنطن قد أعلنت، في وقت سابق، وصول فرقة عسكرية أمريكية أولى إلى كراكاس، بقيادة جنرال من مشاة البحرية.

وشهدت فنزويلا سلسلتين من الهزات الأرضية القوية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، قُدرت الأولى منهما، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، بقوة 7.2 درجات، والثانية بقوة 7.5 درجات، وتبعتهما 30 هزة ارتدادية أخرى.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، تعازيه إلى القيادة والشعب الفنزويلي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي البلاد.