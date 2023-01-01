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الطقس: أجواء حارة في جميع المناطق

السبت 27 يونيو 2026 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة في جميع المناطق



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، صافياً بوجه عام حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً إلى 4 مساء، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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