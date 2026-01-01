غرة: استشهاد طفل وتوغلات لآليات اسرائيلية شرق المنطقة الوسطى وجباليا

غزة /سما/

أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد الطفل وليد يوسف أبو جزر (10 أعوام) متأثرًا بإصابته في قصف للاحتلال الثلاثاء الماضي غرب مدينة خانيونس.

من جهته يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 261 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد ستة من المواطنين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.



واستشهد ثلاثة مواطنين واصيب اخرون مساء الجمعة بغارة اسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واعلنت مصادر طبية بمشفى شهداء الاقصى بدير البلح وسط القطاع أن الشهداء داخل المركبة المقصوفة هم: اياد مسلم، مهدي جبر و محمد نوفل.



وفي وقت سابق استشهد الشاب عدي يونس؛ جراء قصف مسيرة إسرائيلية بمنطقة "الرباط" في مشروع بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وشيع الفلسطينون الشهيد وليد مجدي هنية الذي استشهد متأثرا بجراح اصيب بها الخميس في مسيرة حاشدة طافت شوارع غزة.



واستشهد المواطن رائد وليد المريدى في مستشفى بنها فى جمهورية مصر العربية، بعد إصابته في الحرب على غزة.



وتقدمت عدة آليات للاحتلال بمنطقة الترنس وسط مخيم جباليا مع إطلاق نار مكثف.



كما تقدمت الاليات شرق قرية المصدر وسط اطلاق نار كثيف.



وقامت آليات الاحتلال الإسرائيلي برفقة قوات راجلة بمحاصرة منزل المواطن سليم المصدر جنوب شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في المكان.



وأطلقت زوارق الاحتلال النار صوب مراكب الصيادين ببحر غزة.



الاحصائيات



ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1031 إضافة إلى 3309 مصاب وإجمالي حالات الانتشال: 785 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73043 شهيدا و 173417 مصابا.