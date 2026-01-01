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الحرس الثوري يعلن استهداف مواقع تمركز للجيش الأميركي بالمنطقة

السبت 27 يونيو 2026 02:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري يعلن استهداف مواقع تمركز للجيش الأميركي بالمنطقة



طهران/وكالات /

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، إن قواته البحرية استهدفت مواقع تمركز للجيش الأميركي في المنطقة، وذلك رداً على الهجوم الجوي الأميركي الذي استهدف السواحل الإيرانية في وقت سابق.

وأضاف الحرس الثوري في بيان، أن الولايات المتحدة "أقدمت قبل ساعات، وكعادتها، على انتهاك التزاماتها بشن هجوم جوي على السواحل الإيرانية"، معتبراً أن واشنطن بررت الهجوم "بحجج مختلفة، من بينها عبور سفينة مخالفة عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز".

وأفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن الحرس الثوري قوله: في حال تكرر العدوان علينا فإن ردنا سيكون أوسع من ذلك.

من جانبه، قال مسؤول أميركي لصحيفة "نيويورك تايمز" إن 6 مقاتلات أميركية من طرازي F-35 وF-16 شاركت في ضربات استهدفت 4 مواقع إيرانية مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في منطقة مضيق هرمز وجزيرة قشم.

وأضاف المسؤول الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث علناً عن العملية، أن الضربات استمرت نحو 90 دقيقة.

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