  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: أسقطنا 3 مسيرات إيرانية وهذا انتهاك أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار

الجمعة 26 يونيو 2026 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: أسقطنا 3 مسيرات إيرانية وهذا انتهاك أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار



واشنطن/وكالات /

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة، إن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 طائرات مسيّرة انتحارية باتجاه سفن كانت تعبر مضيق هرمز، ووصف الهجوم بأنه "انتهاك أحمق" لاتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين.

وأشار الرئيس الأميركي، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إلى أن إحدى الطائرات المسيّرة "أصابت بشكل مباشر السطح العلوي لسفينة شحن كبيرة وباهظة الثمن"، موضحاً أن السفينة تعرضت لأضرار لكنها تمكنت من مواصلة رحلتها.

وأضاف ترامب أن القوات الأميركية "أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة أخرى".

ووصف الرئيس الأميركي الهجوم بأنه "انتهاك أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار"، في إشارة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الأعمال القتالية.

وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينجيز، إن المنظمة ترغب في إعادة تفعيل خطة إجلاء السفن من مضيق هرمز.

وأوضح دومينجيز، في مؤتمر صحافي الجمعة، أن المنظمة أجلت 115 سفينة خلال ثلاثة أيام ونصف عندما كانت الخطة لا تزال قيد التنفيذ.

كانت المنظمة قد أعلنت، الثلاثاء، عن بدء تنفيذ خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار ما زالوا عالقين في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وذلك عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

لكن الأمين العام للمنظمة أعلن، الخميس، تعليق خطة إجلاء السفن حتى إشعار آخر بعد وقوع هجوم على سفينة شحن في خليج عمان.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 14 العبرية : الموساد سيقود عملية الهجرة من قطاع غزة

على خلفية ضغوط أمريكية للتوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة.. ترامب يوبخ نتنياهو: “كل اليهود سئموا منك”

الاحتلال يواصل خروقاته واستشهاد ابن شقيق إسماعيل هنية فجر اليوم في غزة

في ختام الحوار الأمريكي-الخليجي: رسالة ثلاثية الأبعاد لطهران وبيروت وغزة

معالم الفرق المتأهلة للدور 32 ..معارك كبيرة في مرحلة خروج المغلوب من كأس العالم

رئيس الموساد السابق يكشف: "أفريقيا" احتضنت البروفة النهائية لعملية الأرشيف النووي الإيراني

صور أقمار صناعية تكشف عن تدمير ايران قاعدة البحرين.. الجيش الأمريكي يدرس تقليص وجوده في الكويت والسعودية

الأخبار الرئيسية

حماس: مشاوراتنا متواصلة مع الوسطاء لتطبيق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسنزور القاهرة قريبا

IMG_5349

توقيع اتفاق إطاري وملحق أمني بين لبنان واسرائيل

fc12c59e-e54e-4344-82ce-a278ddcc3bee

ثلاثة شهداء ومصابون بقصف اسرائيلي لمركبة بمخيم المغازي وسط قطاع غزة

قاسم: أي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر وعلى إسرائيل أن ترحل دون شرط و”مذكرة تفاهم” إعلان هزيمة لواشنطن وتل أبيب

استطلاع القناة 12 العبرية : 18% فقط من الإسرائيليين يرون نصراً بالحرب على إيران