ترامب: أسقطنا 3 مسيرات إيرانية وهذا انتهاك أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار

واشنطن/وكالات /

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة، إن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 طائرات مسيّرة انتحارية باتجاه سفن كانت تعبر مضيق هرمز، ووصف الهجوم بأنه "انتهاك أحمق" لاتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين.

وأشار الرئيس الأميركي، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إلى أن إحدى الطائرات المسيّرة "أصابت بشكل مباشر السطح العلوي لسفينة شحن كبيرة وباهظة الثمن"، موضحاً أن السفينة تعرضت لأضرار لكنها تمكنت من مواصلة رحلتها.

وأضاف ترامب أن القوات الأميركية "أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة أخرى".

ووصف الرئيس الأميركي الهجوم بأنه "انتهاك أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار"، في إشارة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الأعمال القتالية.

وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينجيز، إن المنظمة ترغب في إعادة تفعيل خطة إجلاء السفن من مضيق هرمز.

وأوضح دومينجيز، في مؤتمر صحافي الجمعة، أن المنظمة أجلت 115 سفينة خلال ثلاثة أيام ونصف عندما كانت الخطة لا تزال قيد التنفيذ.

كانت المنظمة قد أعلنت، الثلاثاء، عن بدء تنفيذ خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار ما زالوا عالقين في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وذلك عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

لكن الأمين العام للمنظمة أعلن، الخميس، تعليق خطة إجلاء السفن حتى إشعار آخر بعد وقوع هجوم على سفينة شحن في خليج عمان.