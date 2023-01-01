3 ذهبيات حصيلة مشاركة فلسطين في بطولة العالم المدرسية للمواي تاي

كوالالمبور/سما/

أحرز منتخبنا الوطني الفلسطيني للمواي تاي ثلاث ميداليات ذهبية، خلال مشاركته في بطولة العالم للمواي تاي للرجال، وبطولة العالم المدرسية الأولى.

وأحرز اللاعبون إبراهيم جاموس، وموسى مصطفى، وفيفيان عليص، ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم المدرسية الأولى للمواي تاي، فيما نال أمير العملة الميدالية البرونزية في منافسات الرجال (النخبة) لوزن 63.5 كغم، اللتين استضافتهما العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 16-26 حزيران/يونيو الجاري، بمشاركة أكثر من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وترأس البعثة، رئيس الاتحاد الفلسطيني للمواي تاي شاكر الشروف، ورافقها المدير الفني للاتحاد أحمد أبو دخان، ومدرب المنتخب فادي مصطفى، فيما ضمت قائمة اللاعبين واللاعبات: فادي مصطفى، وموسى مصطفى، وإبراهيم جاموس، وفيفيان عليص، وعادل خليل، وأحمد أبو قلبين، وأمير العملة، وأحمد هلال.

كما شاركت الحكم الدولية الفلسطينية صابرين علان في إدارة منافسات البطولة ضمن الطاقم التحكيمي للاتحاد الدولي للمواي تاي في أول مشاركة تحكيمية نسوية فلسطينية في بطولات الاتحاد الدولي.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً للنتائج التي حققتها رياضة المواي تاي الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة، وتأكيداً على الحضور الفلسطيني المتواصل في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للمواي تاي.

من ناحيته، هنأ سفير دولة فلسطين لدى ماليزيا جهاد القدرة، بعثة المنتخب الفلسطيني للمواي تاي للشباب والرجال بالإنجاز الذي حققته في بطولة العالم، خلال استقباله البعثة في مقر إقامته بكوالالمبور.

وأكد القدرة أن الإنجاز الذي حققه المنتخب، يعكس إرادة الشباب الفلسطيني وقدرته على المنافسة وتحقيق النجاحات في المحافل الدولية، مشيدا بالمستوى الفني والروح القتالية التي أظهرها اللاعبون خلال المنافسات.

وقال إن "رفع العلم الفلسطيني على منصات التتويج الدولية يجسد إصرار الرياضي الفلسطيني على تحقيق الإنجازات، رغم التحديات ويعكس الحضور الفلسطيني المتواصل في مختلف المحافل الرياضية".

وثمن الجهود التي بذلها الاتحاد الفلسطيني للمواي تاي والجهازان الفني والإداري في إعداد المنتخب، مؤكداً حرص السفارة على متابعة ودعم الوفود الفلسطينية المشاركة في الفعاليات الدولية.

من جانبها، أعربت بعثة المنتخب عن تقديرها لاهتمام السفارة ومتابعتها المتواصلة للبعثة طوال فترة إقامتها ومشاركتها في البطولة.