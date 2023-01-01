  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إسبانيا تسجل 327 وفاة مرتبطة بالحر منذ الأحد

الجمعة 26 يونيو 2026 08:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسبانيا تسجل 327 وفاة مرتبطة بالحر منذ الأحد



مدريد/وكالات /

تسببت موجة الحر التي تضرب إسبانيا في وفاة 327 شخصا منذ الأحد الماضي، بحسب معهد كارلوس الثالث للصحة في إسبانيا.

وشهدت البلاد درجات حرارة قياسية في شهر حزيران/ يونيو الجاري، حيث تم تحطيم عدة أرقام قياسية على المستويين الوطني والمحلي خلال موجة الحر.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية (AEMET)، فقد انتهت موجة الحر يوم أمس الخميس.

واستنادا إلى سجلات درجات الحرارة الوطنية في إسبانيا التي تعود إلى عام 1950، كان يوم 23 حزيران الأشد حرارة في شهر حزيران على الإطلاق، فيما حل يوم 22 حزيران في المرتبة الثانية، وفق ما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

وسُجلت أشد الانحرافات الحرارية في شمال إسبانيا، حيث حقق مطار بلباو أرقامًا قياسية جديدة لكل من درجات الحرارة القصوى نهارًا والدنيا ليلاً.

ومن المتوقع، أن تؤثر موجة الحر في أجزاء واسعة من أوروبا الغربية والوسطى والجنوبية خلال الأسبوعين المقبلين، وفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 14 العبرية : الموساد سيقود عملية الهجرة من قطاع غزة

على خلفية ضغوط أمريكية للتوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة.. ترامب يوبخ نتنياهو: “كل اليهود سئموا منك”

الاحتلال يواصل خروقاته واستشهاد ابن شقيق إسماعيل هنية فجر اليوم في غزة

في ختام الحوار الأمريكي-الخليجي: رسالة ثلاثية الأبعاد لطهران وبيروت وغزة

معالم الفرق المتأهلة للدور 32 ..معارك كبيرة في مرحلة خروج المغلوب من كأس العالم

صور أقمار صناعية تكشف عن تدمير ايران قاعدة البحرين.. الجيش الأمريكي يدرس تقليص وجوده في الكويت والسعودية

رئيس الموساد السابق يكشف: "أفريقيا" احتضنت البروفة النهائية لعملية الأرشيف النووي الإيراني

الأخبار الرئيسية

واشنطن :اتفاق إطاري وملحق أمني بين لبنان واسرائيل مساء الجمعة يتضمن بدء الانسحاب من مناطق معينة ..

fc12c59e-e54e-4344-82ce-a278ddcc3bee

ثلاثة شهداء ومصابون بقصف اسرائيلي لمركبة بمخيم المغازي وسط قطاع غزة

قاسم: أي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر وعلى إسرائيل أن ترحل دون شرط و”مذكرة تفاهم” إعلان هزيمة لواشنطن وتل أبيب

استطلاع القناة 12 العبرية : 18% فقط من الإسرائيليين يرون نصراً بالحرب على إيران

IMG_5340

صور أقمار صناعية تكشف عن تدمير ايران قاعدة البحرين.. الجيش الأمريكي يدرس تقليص وجوده في الكويت والسعودية