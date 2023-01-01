واشنطن :اتفاق إطاري وملحق أمني بين لبنان واسرائيل مساء الجمعة يتضمن بدء الانسحاب من مناطق معينة ..

واشنطن /وكالات /

أفادت مصادر أميركية مساء يوم الجمعة، أنه تم التوصل إلى اتفاق إطاري وملحق أمني بين لبنان وإسرائيل، مضيفاً أن التوقيع سيتم لاحقا.

ولفتت المصادر إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو انضم إلى المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في واشنطن.

وقال مصدر لبناني، بحسب وسائل إعلام، إنه سيتم التوقيع بعد إبلاغ جميع الأطراف موافقتها على مضمون إعلان النوايا.

وأضاف المصدر، أنه تم التوافق على نص إطار العمل المشترك بين لبنان وإسرائيل، مؤكدًا أن الجدول الزمني للانسحاب من المنطقتين يمهّد لانسحاب إسرائيلي كامل لاحقا.

وأشار إلى أنه سيتم الانسحاب من المنطقتين النموذجيتين وفق جدول زمني متسلسل، موضحًا أنه تم التوافق على منطقتين نموذجيتين محتلتين ستنسحب منهما القوات الإسرائيلية.

وأكد المصدر أنه تم تحقيق تقدم كبير في مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وسيتم توقيعه قريبا بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

واظهرت المحادثات ان الاسرائيليين يرفعون عنوان "نزع سلاح ​حزب الله​" لتحقيق انسحاب كامل، وهو ما ردّ عليه الوفد اللبناني بأنّ الجيش سينفّذ خطة مجلس الوزراء في موضوع حصرية السلاح.

ورجّحت المصادر المطّلعة ان يتم توقيع الاطار العام، في ظل ضغط أميركي واضح، للخروج بإتفاق في واشنطن، يعزّز نجاح التفاوض الذي ترعاه ​الولايات المتحدة​. وسيكون هناك ملحق أمني إلى جانب اتفاق الاطار.

ويأتي ذلك بعد 3 أيام من مفاوضات عُقدت بواشنطن في إطار متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وسط خلافات بشأن المناطق التي سيشملها الانسحاب الإسرائيلي.