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ثلاثة شهداء ومصابون بقصف اسرائيلي لمركبة بمخيم المغازي وسط قطاع غزة

الجمعة 26 يونيو 2026 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة شهداء ومصابون بقصف اسرائيلي لمركبة بمخيم المغازي وسط قطاع غزة



غزة/سما/

استشهد ثلاثة مواطنين واصيب اخرون مساء اليوم الجمعة بغارة اسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
واستهدف جيش الاحتلال بصاروخين مركبة فلسطينية ما اسفر عند تدميرها واستشهاد واصابة من بداخلها .
واعلنت مصادر طبية بمشفى شهداء الاقصى بدير البلح وسط القطاع أن الشهداء هم: اياد مسلم، مهدي جبر و محمد نوفل.
وفي وقت سابق استشهد الشاب عدي يونس؛ جراء قصف مسيرة إسرائيلية بمنطقة "الرباط" في مشروع بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.
وشيع الفلسطينون الشهيد وليد مجدي هنية الذي استشهد متأثرا بجراح اصيب بها الخميس في مسيرة حاشدة طافت شوارع غزة.

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