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رداً على انتقادات في الكابنيت حول لبنان ..نتنياهو : لا قيود على الجنوب اللبناني

الجمعة 26 يونيو 2026 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
رداً على انتقادات في الكابنيت حول لبنان ..نتنياهو : لا قيود على الجنوب اللبناني



القدس المحتلة/سما/

شهد اجتماع الكابنيت الحربي الإسرائيلي مساء أمس الخميس سجالا حادا بين المسؤولين العسكريين والسياسيين، على خلفية ما وصف القيود المفروضة على تحركات الجنود في ظل وقف إطلاق النار في لبنان.

وخلال الجلسة، ردّ رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير على انتقادات بعض الوزراء قائلا بلهجة مباشرة: أنتم من أردتم وقف إطلاق النار.

في المقابل، شدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن القوات الميدانية تعمل بحرية كاملة، قائلا: الجنود على الأرض يستجيبون لأي تهديد مباشر، ولا نفرض أي قيود على أي جندي".

من جهته، صعّد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لهجته متسائلا: ماذا يحدث عند ظهور تهديد؟ وإذا رأيتم حزب الله يتسلح، فلماذا لا تقومون بحلّه؟.

كما عبّرت وزيرة المستوطنات أوريت ستروك عن تحفظات مشابهة، قائلة إن هناك انتقادات متزايدة من الجنود أنفسهم، الذين يشعرون بأنهم في ميدان رماية، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة الاستجابة لأي تهديد مباشر.

ردًا على تصريحات رئيس الأركان، أضاف بن غفير: "لا أريد وقفا لإطلاق النار. هذا هو السبب تحديدا". حاول نتنياهو تهدئة الأمور بالقول إن الأمريكيين يتفهمون حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، كما أوضح وزير الجيش يسرائيل كاتس: "بإمكان كل جندي الرد فورا.

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