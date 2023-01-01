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قاسم: أي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر وعلى إسرائيل أن ترحل دون شرط و”مذكرة تفاهم” إعلان هزيمة لواشنطن وتل أبيب

الجمعة 26 يونيو 2026 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
قاسم: أي التزام ضد سيادة لبنان لن يمر وعلى إسرائيل أن ترحل دون شرط و”مذكرة تفاهم” إعلان هزيمة لواشنطن وتل أبيب



بيروت/وكالات /

جدد الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم، الجمعة، التأكيد على أن أي التزام يُقدم لتل أبيب ضد سيادة لبنان “لن يمر”، مشددا على أن إسرائيل “سترحل دون قيد أو شرط”.
يأتي ذلك عقب إعلان وزارة الخارجية الأمريكية تمديد جولة المحادثات الخامسة بين بيروت وتل أبيب يوما إضافيا، بعدما كان مقرر لها أن تنتهي الخميس، إثر خلافات بشأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوبي لبنان.
وقال قاسم في كلمة متلفزة لإحياء ذكرى “عاشوراء” التي توافق العاشر من شهر محرم الهجري: “على إسرائيل أن ترحل دون قيد أو شرط، وأي التزام ضدّ سيادة لبنان لن يمر، ولا يحق لأحد أن يوقع شيئا”.
وأشار إلى أن التوصل لاتفاق لا يعني “تطبيع (العلاقات) أو إلغاء حالة العداء”، مردفا بالتوضيح: “لا مكتسبات لإسرائيل، ولا حضور جزئي على الأرض اللبنانية”.

واعتبر الأمين العام للحزب “مذكرة تفاهم إسلام آباد” التي توصل إليها الجانبان الإيراني والأمريكي “إعلانا رسميا لهزيمة واشنطن وتل أبيب”.

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