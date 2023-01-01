جيروزاليم بوست : نتائج انتخابات نيويورك التمهيدية تنذر بتراجع دعم إسرائيل

القدس المحتلة/سما/

اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست"العبرية، أن نتائج الانتخابات التمهيدية الأخيرة في مدينة نيويورك تعكس تحولًا متزايدًا داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي تجاه مواقف أكثر انتقادًا لإسرائيل، محذرة من تداعيات ذلك على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في المستقبل.

وقالت الصحيفة في افتتاحية لها يوم الجمعة، بعنوان "ديمقراطيو ممداني: نتائج الانتخابات التمهيدية في نيويورك تنذر بالسوء للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية"، إن المرشحين المدعومين من السياسي التقدمي زهران ممداني حققوا مكاسب انتخابية مهمة، في مؤشر على تنامي نفوذ التيار اليساري داخل الحزب الديمقراطي.

وأشارت الافتتاحية إلى أن المرشحين الثلاثة المدعومين من ممداني، والمرجح فوزهم في الانتخابات العامة المقبلة، يرتبطون بمنظمة "الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا" ويتبنون مواقف تدعو إلى إنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل، معتبرة أن مستقبل العلاقة بين الحزب الديمقراطي وإسرائيل أصبح موضع تساؤل أكثر من أي وقت مضى.

ولفتت الصحيفة إلى أن براد لاندر، وهو سياسي يهودي يصف نفسه بأنه "صهيوني ليبرالي"، يستخدم بشكل متكرر مصطلح "الإبادة الجماعية" لوصف الوضع في غزة بعد الحرب، معتبرة أن هذا الخطاب بات أكثر حضورًا بين شخصيات ديمقراطية بارزة.

كما سلطت الافتتاحية الضوء على الجدل الذي أثاره ممداني بعد وصفه جماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل "إيباك" بأنها "وحوش"، وهو تصريح تعرض لانتقادات من منظمات يهودية أمريكية، بينها الاتحاد من أجل اليهودية الإصلاحية ورابطة مكافحة التشهير.

وربطت الصحيفة بين هذه التصريحات وحادثة أثارت جدلًا واسعًا في بروكلين، عندما رفض أحد المقاهي تقديم الخدمة للنائب الديمقراطي اليهودي دانييل غولدمان، بدعوى أن أمواله "ربما تأتي من إيباك" بعد حصوله على دعم المنظمة.

ونقلت عن الحاخام ريك جاكوبس، رئيس الاتحاد من أجل اليهودية الإصلاحية، تحذيره من أن مثل هذه الخطابات قد تسهم في زيادة المخاطر التي تواجه اليهود في نيويورك، معتبرًا أن وصف "إيباك" بالوحوش يندرج ضمن صور نمطية معادية للسامية تتعلق بالنفوذ السياسي اليهودي.

ورأت الافتتاحية أن نتائج الانتخابات أظهرت قدرة مرشحين، بمن فيهم يهود، على تحقيق مكاسب انتخابية من خلال تبني مواقف حادة تجاه إسرائيل، في مدينة تضم واحدة من أكبر التجمعات اليهودية خارج إسرائيل.

وأضافت، أن الناخبين الذين دعموا هؤلاء المرشحين إما يتبنون رؤية تربط بين القضايا التقدمية والانتقادات الموجهة لإسرائيل، أو لا يعتبرون العلاقة مع إسرائيل قضية مؤثرة في خياراتهم الانتخابية مقارنة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية المحلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على نيويورك، مستشهدة بتطورات انتخابية في ولايات أخرى مثل كولورادو وماين، حيث حقق مرشحون يتبنون مواقف مناهضة لإسرائيل تقدماً في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وخلصت الافتتاحية إلى أن هذه المؤشرات تثير تساؤلات بشأن مستقبل الدعم الأمريكي لإسرائيل داخل الحزب الديمقراطي، كما تنذر بتحديات محتملة للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية خلال السنوات المقبلة.