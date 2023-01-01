استطلاع القناة 12 العبرية : 18% فقط من الإسرائيليين يرون نصراً بالحرب على إيران

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع للرأي العامّ الإسرائيليّ، الخميس، أن 18% فقط من الإسرائيليين يرون أن تل أبيب قد فازت في حربها ضد إيران، فيما قال 54% إن تل أبيب يجب أن تعاود قصف العاصمة اللبنانية، بيروت.

وجاء ذلك في استطلاع رأي نُشرت نتائجه عبر القناة العبرية 12، مساء الخميس، وأشار إلى أن حزب الليكود يتصدّر سباق الانتخابات، غير أن رئيسه، بنيامين نتنياهو، لا يُعدّ الأفضل لتولّي منصب رئيس الحكومة.

إيران ولبنان

وفي ظلّ آخر التطورات في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، سُئل المشاركون في الاستطلاع عن رأيهم بمَن المنتصر في الحرب، ليجيب 43% أن إيران هي المنتصرة، فيما رأى 18% فقط أن إسرائيل هي التي انتصرت، وأجاب 29% بـ"لا أعلم".

وفي السياق، سُئل المشاركون: "هل تعتقدون أن إسرائيل كان ينبغي لها خوض الجولة الأخيرة من القتال ضدّ إيران أم لا؟"، فرأى 52% من المشاركين ضرورة ذلك، مقابل 32% ممّن عارضوا ذلك.

أما بين ناخبي الائتلاف الحكومي، رأى 80% منهم أنه كان يجب على إسرائيل شنّ الجولة الأخيرة على إيران.

وطرح الاستطلاع على المشاركين، سؤالَ "هل ينبغي لإسرائيل مهاجمة بيروت مجددًا أم لا، رغم معارضة الرئيس (الأميركي، دونالد) ترامب؟"، فقال 54% نعم، وقال 27% لا، فيما أجابت النسبة المتبقية بـ"لا أعلم".

وجاءت نتائج استطلاع القناة العبرية 12 في ما يتعلّق بتوزيع المقاعد على النحو الآتي:

"الليكود": 23 مقعدا.

"يشار": 21 مقعدا.

"بياحد" (تحالف بينيت ولبيد): 18 مقعدا.

"الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس): 10 مقاعد.

"شاس": 9 مقاعد.

"يسرائيل بيتينو": 9 مقاعد.

"عوتسما يهوديت": 9 مقاعد.

"يهدوت هتوراه": 7 مقاعد.

تحالف الجبهة والعربية للتغيير: 6 مقاعد.

"الصهيونية الدينية": 4 مقاعد.

القائمة الموحدة: 4 مقاعد.

وفحص الاستطلاع عدد المقاعد التي سيحصل عليها حزب مشترك يجمع بينيت وآيزنكوت، ومن سيحصل على عدد أكبر من المقاعد حال ترأسه كلّ منهما، ليظهر أنه حال ترأس بينيت حزبا كهذا، سيحصل على 34 مقعدًا.

وإذا ترأسه آيزنكوت، سيحصل على ما لا يقل عن 5 مقاعد إضافية، أي 39 مقعدًا.

الأنسب لرئاسة الحكومة

وفي ما يتعلّق بالأنسب لتولّي منصب رئيس الحكومة، حافظ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غادي آيزنكوت، على تفوّقه، متجاوزا بنيامين نتنياهو في مسألة الملاءمة لمنصب رئيس الحكومة.

ويحصل آيزنكوت على 38%، مقارنة بنتنياهو الذي يحصل على 36%.

وفي مقارنة بين نتنياهو ورئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، يحصل الأول على تأييد 39%، مقابل 31% لبينيت الذي يواصل التراجُع.

وفي مقارنة بين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان: يحصل نتنياهو على تأييد 38%، مقابل 25% لليبرمان