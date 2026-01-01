معالم الفرق المتأهلة للدور 32 ..معارك كبيرة في مرحلة خروج المغلوب من كأس العالم

وكالات/سما/

اتضحت معالم الفرق الـ 32 المتأهلة إلى الدور التالي من كأس العالم 2026. انضمت ساحل العاج والإكوادور إلى ألمانيا من المجموعة الخامسة، ونتيجة لذلك، تأهلت البوسنة أيضًا لأول مرة في تاريخها كثالثة من المجموعة الثانية.

من المركز الأول: المكسيك، سويسرا، البرازيل، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، الأرجنتين، هولندا.

المتأهلون من المركز الثاني: جنوب أفريقيا، كندا، المغرب، ساحل العاج، أستراليا، اليابان.

المتأهلون من المركز الثالث: البوسنة، الإكوادور، السويد.

المتأهلون ولم يُحدد مركزهم النهائي بعد: فرنسا، النرويج، كولومبيا.

هذه هي صورة دور الـ32 الأخير (سيضم دور الـ16 الفائزين من كل مباراتين):

ألمانيا - باراغواي (الاثنين 29 يونيو، 8:00 مساءً، فوكسبورو)

فرنسا - السويد (الأربعاء 1 يوليو، 12:00 صباحاً، نيو جيرسي)

جنوب أفريقيا - كندا (الأحد 28 يونيو، 10:00 مساءً، إنجلوود)

هولندا - المغرب (الثلاثاء 30 يونيو، 4:00 مساءً، مونتيري)

البرتغال - كرواتيا (الجمعة 3 يوليو، 2:00 صباحاً، تورنتو)

إسبانيا - النمسا (الخميس 2 يوليو، 10:00 مساءً، إنجلوود)

الولايات المتحدة الأمريكية - البوسنة (الخميس 2 يوليو، 3:00 صباحاً، سانتا كلارا)

مصر - كوريا الجنوبية (الأربعاء 1 يوليو، 11:00 مساءً، سياتل)

البرازيل - اليابان (الاثنين 29 يونيو، 8:00 مساءً، هيوستن

ساحل العاج - النرويج (الثلاثاء 30 يونيو، 8:00 مساءً، أرلينغتون)

المكسيك - الإكوادور (الأربعاء 1 يوليو، 4:00 مساءً، مكسيكو سيتي)

إنجلترا - جمهورية الكونغو الديمقراطية (الأربعاء 1 يوليو، 7:00 مساءً، أتلانتا)

الأرجنتين - الرأس الأخضر (السبت 4 يوليو، 1:00 صباحًا، ميامي)

أستراليا - بلجيكا (الجمعة 3 يوليو، 9:00 مساءً، أرلينغتون)

سويسرا - الجزائر (الجمعة 3 يوليو، 6:00 صباحًا، فانكوفر)

كولومبيا - غانا (السبت 4 يوليو، 4:30 مساءً، كانساس سيتي).