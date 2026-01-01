  1. الرئيسية
  2. الرياضة

معالم الفرق المتأهلة للدور 32 ..معارك كبيرة في مرحلة خروج المغلوب من كأس العالم

الجمعة 26 يونيو 2026 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معالم الفرق المتأهلة للدور 32 ..معارك كبيرة في مرحلة خروج المغلوب من كأس العالم



وكالات/سما/

اتضحت معالم الفرق الـ 32 المتأهلة إلى الدور التالي من كأس العالم 2026. انضمت ساحل العاج والإكوادور إلى ألمانيا من المجموعة الخامسة، ونتيجة لذلك، تأهلت البوسنة أيضًا لأول مرة في تاريخها كثالثة من المجموعة الثانية. 

من المركز الأول: المكسيك، سويسرا، البرازيل، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، الأرجنتين، هولندا. 

المتأهلون من المركز الثاني: جنوب أفريقيا، كندا، المغرب، ساحل العاج، أستراليا، اليابان.

المتأهلون من المركز الثالث: البوسنة، الإكوادور، السويد. 

المتأهلون ولم يُحدد مركزهم النهائي بعد: فرنسا، النرويج، كولومبيا. 

هذه هي صورة دور الـ32 الأخير (سيضم دور الـ16 الفائزين من كل مباراتين):

ألمانيا - باراغواي (الاثنين 29 يونيو، 8:00 مساءً، فوكسبورو)

فرنسا - السويد (الأربعاء 1 يوليو، 12:00 صباحاً، نيو جيرسي)

جنوب أفريقيا - كندا (الأحد 28 يونيو، 10:00 مساءً، إنجلوود)

هولندا - المغرب (الثلاثاء 30 يونيو، 4:00 مساءً، مونتيري)

البرتغال - كرواتيا (الجمعة 3 يوليو، 2:00 صباحاً، تورنتو)

إسبانيا - النمسا (الخميس 2 يوليو، 10:00 مساءً، إنجلوود)

الولايات المتحدة الأمريكية - البوسنة (الخميس 2 يوليو، 3:00 صباحاً، سانتا كلارا)

مصر - كوريا الجنوبية (الأربعاء 1 يوليو، 11:00 مساءً، سياتل)

البرازيل - اليابان (الاثنين 29 يونيو، 8:00 مساءً، هيوستن

ساحل العاج - النرويج (الثلاثاء 30 يونيو، 8:00 مساءً، أرلينغتون)

المكسيك - الإكوادور (الأربعاء 1 يوليو، 4:00 مساءً، مكسيكو سيتي)

إنجلترا - جمهورية الكونغو الديمقراطية (الأربعاء 1 يوليو، 7:00 مساءً، أتلانتا)

الأرجنتين - الرأس الأخضر (السبت 4 يوليو، 1:00 صباحًا، ميامي)

أستراليا - بلجيكا (الجمعة 3 يوليو، 9:00 مساءً، أرلينغتون)

سويسرا - الجزائر (الجمعة 3 يوليو، 6:00 صباحًا، فانكوفر)

كولومبيا - غانا (السبت 4 يوليو، 4:30 مساءً، كانساس سيتي).

الأكثر قراءة اليوم

على خلفية ضغوط أمريكية للتوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة.. ترامب يوبخ نتنياهو: “كل اليهود سئموا منك”

القناة 14 العبرية : الموساد سيقود عملية الهجرة من قطاع غزة

قرارات اردنية فلسطينية جديدة على معبر الكرامة

مسؤول أمريكي: إسرائيل انسحبت من جزء من المنطقة العازلة جنوب لبنان كبادرة حسن نية

في ختام الحوار الأمريكي-الخليجي: رسالة ثلاثية الأبعاد لطهران وبيروت وغزة

الاحتلال يحوّل عمليات الاعتقال إلى ساحة للإعدام الميداني للأسرى الفلسطينيين

212 حالة وفاة مسجلة في إسبانيا بسبب "موجة الحر"

الأخبار الرئيسية

استطلاع القناة 12 العبرية : 18% فقط من الإسرائيليين يرون نصراً بالحرب على إيران

IMG_5340

صور أقمار صناعية تكشف عن تدمير ايران قاعدة البحرين.. الجيش الأمريكي يدرس تقليص وجوده في الكويت والسعودية

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 جنود بينهم ضابطان باشتباك جنوب لبنان

القناة 14 العبرية : الموساد سيقود عملية الهجرة من قطاع غزة

IMG_5338

الاحتلال يواصل خروقاته واستشهاد ابن شقيق إسماعيل هنية فجر اليوم في غزة