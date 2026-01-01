صور أقمار صناعية تكشف عن تدمير ايران قاعدة البحرين.. الجيش الأمريكي يدرس تقليص وجوده في الكويت والسعودية

وكالات /سما/

كشفت صور الأقمار الصناعية الجديدة التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال اليوم لأول مرة عن حجم الأضرار التي لحقت بالقاعدة البحرية الأمريكية في البحرين خلال الحرب مع إيران.

فقد تسببت الصواريخ الإيرانية التي تمكنت من اختراق الدفاعات في أضرار جسيمة، شملت المقر الرئيسي وما لا يقل عن 12 مبنى آخر.

هذا وفقًا لتحليل أجرته الصحيفة الأمريكية، وصور من وسائل التواصل الاجتماعي، ومقابلات مع عسكريين سابقين وحاليين.

ذكرت الصحيفة بأن القاعدة، الواقعة على بعد حوالي 240 كيلومترا قبالة الساحل الجنوبي لإيران، تُعدّ بمثابة ركيزة أساسية للقوة البحرية الأمريكية في المنطقة منذ عقود.

تستطيع القاعدة استضافة أي نوع من سفن البحرية الأمريكية، ولعبت دورا حاسما في مكافحة تهريب الأسلحة إلى إيران، وزرع الألغام، والحماية من هجمات ناقلات النفط.

علاوة على ذلك، فهي القاعدة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تسمح بسكن العائلات، إذ تُشبه مدينة صغيرة تضم مطاعم ومدرسة وحتى ملعبا للكرة اللينة.

بحسب التقرير، تمكنت إيران من استهداف منطقة الأحواض، ومركز القاعدة حيث تقع مباني الإدارة والقيادة، بالإضافة إلى مجمع المستودعات.

وتُظهر إحدى الوثائق حجم الأضرار التي لحقت بمقر الأسطول الخامس، والذي أصبح، وفقًا لأحد المصادر، غير صالح للاستخدام، وتُقدر تكلفة ترميمه بنحو 200 مليون دولار.

كما دُمِّرَ مركز تدريب قوات الأمن البحري التابع للقاعدة، وعلى بُعد حوالي 400 متر شرقا، تضرر مستودع إدارة الطوارئ التابع للقاعدة، والذي يضم سيارات الإسعاف.

وشملت الأضرار أيضا خزان مياه عذبة ومستودعا آخر في منطقة الرصيف، وقاعة الطعام الرئيسية وأماكن سكن 450 فردا، ومجمعا للتخزين. وتُقدَّر تكلفة إعادة تأهيل جميع هذه المواقع بـ 386 مليون دولار.

قال نائب الأدميرال المتقاعد جون "بوزي" ميلر، الذي سبق له قيادة القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط: "لقد تواجدنا هناك لأكثر من 50 عامًا، وقد تطورت القاعدة على هذا النحو. أعتقد أن هناك بعض الأشياء التي كنا سنفعلها بشكل مختلف".

صرح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، تيم هوكينز، بأنه لم يُقتل أحد، وأن الضربات لم تؤثر بشكل كبير على العمليات.

وأضاف: "طوال فترة الحرب، أعطينا الأولوية لحماية الأفراد على حساب المباني، وقد أثبتت هذه الاستراتيجية نجاحها. أطلقت إيران أكثر من 8000 صاروخ وطائرة مسيرة، ولم تسفر سوى إصابتين عن وقوع إصابات".

أفاد مصدر مطلع على التفاصيل بأن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقاعدة البحرية الأمريكية الوحيدة في المنطقة، إلى جانب أضرار أخرى لحقت بعشرين موقعاً تابعاً لها في المنطقة، دفعت الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في نشر قواتها هناك.

وذكرت مصادر أخرى أن الجيش يدرس ترميم القاعدة المتضررة في البحرين، وتقليص الوجود الأمريكي في الكويت والسعودية، ونقل أفراده إلى قواعد أخرى بعيدة عن مدى الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.

أفادت مصادر بأن بعض المباني لن يُعاد بناؤها، وقد تُنقل مراكز القيادة والسيطرة إلى تحت الأرض، كما يُحتمل نشر قدرات عسكرية أخرى على نطاق أوسع في المنطقة.

وأضافت المصادر أن إسرائيل من بين المواقع المرشحة لإقامة قاعدة عسكرية. وكانت الصحيفة قد ذكرت سابقًا أن مسؤولين عسكريين حذروا من أن القواعد في الخليج العربي "معرضة للخطر".