استطلاع إسرائيلي: بينيت يخسر 10 مقاعد في شهرين والليكود يستعيد زخمه

القدس المحتلة/سما/

خسر نفتالي بينيت عشرة مقاعد في شهرين. في المقابل، توقف تراجع حزب الليكود، إذ يحقق الحزب مكاسب في عدد المقاعد، وكذلك الائتلاف الحاكم.

لو أجريت الانتخابات اليوم، لفاز حزب الليكود بـ 22 مقعداً، ولفاز حزب "ياشار!" بقيادة أيزنكوت بـ 21 مقعداً، ولفاز حزب بينيت ولابيد بـ 18 مقعداً.

وصل عدد مقاعد كتلة المعارضة إلى 60 مقعداً، بينما حصل الائتلاف على مقعد واحد ليصل إلى 50 مقعداً. وحافظت الأحزاب العربية على استقرارها بـ 10 مقاعد.

استمر التراجع الملحوظ في شعبية "معًا" هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، وعلى خلفية إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، واختتام شهادته في المحكمة، يعزز حزب الليكود، وبالتالي الائتلاف الحاكم، من نفوذه. هذا ما كشف عنه استطلاع رأي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية.

منذ تحالف نفتالي بينيت ويائير لابيد ، خسر الحزب المشترك عشرة مقاعد في غضون شهرين تقريبًا، وتراجع هذا الأسبوع إلى ثمانية عشر مقعدًا فقط.

أما حزب "ياشار!" بقيادة غادي آيزنكوت، فقد حافظ على استقراره هذا الأسبوع. مع ذلك، ومنذ تحالف بينيت ولابيد، ارتفع عدد مقاعده بتسعة مقاعد ليصل إلى 21.

حصل تحالف الأحزاب الصهيونية المعارضة على 60 مقعدا هذا الأسبوع (بانخفاض مقعد واحد مقارنة بالاستطلاع السابق)، بينما زاد عدد مقاعد الائتلاف بمقعد واحد ليصل إلى 50 مقعدا.

حافظت الأحزاب العربية على استقرارها عند 10 مقاعد. أما حزب أزرق أبيض والبلد فلم تتجاوز عتبة الحسم.

أظهر استطلاع صحيفة معاريف أيضًا أن تحالفًا بين "معًا" و"ياشار!"، بقيادة بينيت، سيحصل على 33 مقعدًا.

يعتقد 63% من الإسرائيليين أن على نتنياهو أن يتصرف دائمًا بما يخدم مصالح إسرائيل، حتى لو تعارض ذلك مع طلب الرئيس ترامب.