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القناة 14 العبرية : الموساد سيقود عملية الهجرة من قطاع غزة

الجمعة 26 يونيو 2026 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 14 العبرية : الموساد سيقود عملية الهجرة من قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة 14 الاسرائيلية الليلة، انه وبتوجيه من رئيس مجلس الأمن القومي الاسرائيلي شموئيل بن عزرا، عقدت القيادة السياسية العليا اجتماعاً عاجلاً مع ممثلي المؤسسة الأمنية خلال الأيام الماضية، تناول قضايا الهجرة من قطاع غزة. وفي ختام الاجتماع، تقرر أن يتولى الموساد، بقيادة اللواء رومان جوفمان، قيادة تنفيذ الخطة، كما تمت الموافقة على تخصيص ميزانية محددة لدعم هذه الخطوة.

وفقا للقناة تشير مصادر سياسية مطلعة على التفاصيل إلى أن مذكرة التفاهم الأخيرة الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران قد فتحت نافذة مهمة أمام خيار التوصل إلى اتفاق إقليمي شامل، يتضمن أيضاً قضية الهجرة من غزة. ورغم أن عدة قضايا لا تزال بحاجة إلى حل، إلا أن مصادر في تل ابيب تصف التقدم المحرز بأنه هام.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب زيارة رئيس أرض الصومال إلى إسرائيل الأسبوع الماضي. وخلال زيارته، عقد الرئيس سلسلة من اجتماعات العمل مع رئيس الوزراء ووزير الجيش ووزير الخارجية وكبار مسؤولي الموساد. وتُعتبر هذه الاجتماعات جزءًا من العملية الدبلوماسية الأوسع نطاقًا التي تتشكل حاليًا.

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