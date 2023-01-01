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الاحتلال يواصل خروقاته واستشهاد ابن شقيق إسماعيل هنية فجر اليوم في غزة

الجمعة 26 يونيو 2026 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل خروقاته واستشهاد ابن شقيق إسماعيل هنية فجر اليوم في غزة



غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 260 في مختلف مناطق قطاع غزة .
وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد اربعة من المواطنين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.
واستشهد فجر اليوم الجمعة وليد مجدي هنية، ابن شقيق الشهيد اسماعيل هنية متأثرًا بإصابته التي أصيب بها أمس الخميس جراء استهدافه محيط المجمع الإيطالي في حي النصر غرب مدينة غزة.
والشهيد هو نجل شقيق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية.
واستشهد ثلاثة من المواطنين بإطلاق نار متفرق وعلى فترات في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن سائد جلال ورش اغا؛ بنيران الإحتلال شرقي مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
واستشهد الشاب عزات سامي الخطيب برصاص الاحتلال الاسرائيلي ببيت لاهيا فيما استشهد الشاب عبد الرحمن ماهر عبد الكريم زيادة متاثرا بجراحه أصيب بها قبل أربعة أيام في استهداف من طائرة مسيرة في مدرسة ابن سينا ببيت لاهيا.
وأصيب فجر الجمعة شاب بعيار ناري أطلقه جنود الاحتلال في محيط مقابر النمساوي غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وتجدد إطلاق النار المكثف من الدبابات الإسرائيلية على طول "الخط الأصفر" شرق وجنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
الاحصائيات
وبلغ اجمالي ما وصل مسافي غزة خلال ال 24 ساعة الماضية اثنين من الشهداء و 15 إصابة.
ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1031 إضافة إلى
3309 مصاب وإجمالي حالات الانتشال: 785 شهيد.
وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73043شهيد و 173417مصاب.

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