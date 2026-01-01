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الذهب يرتفع عالميا مع تراجع الدولار

الجمعة 26 يونيو 2026 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الذهب يرتفع عالميا مع تراجع الدولار



وكالات /سما/

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعد أن جاءت قراءة التضخم في الولايات المتحدة متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات، لتهدأ مخاوف رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الوشيك لأسعار الفائدة وينخفض الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4032.74 دولارا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 1% ‌لتصل إلى 4047.60 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 58.38 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 1.8 إلى 1606.61 دولارات وارتفع البلاديوم 1.9% إلى 1188.19 دولارا.

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