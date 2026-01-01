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الطقس: أجواء شديدة الحرارة

الجمعة 26 يونيو 2026 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء شديدة الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا السبت: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد: يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين المقبل: يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

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